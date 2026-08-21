Проведе се обществено обсъждане на проекта на бюджет 2026 на Община Казанлък

Проектобюджетът беше представен от заместник-кмета на Община Казанлък по финанси, икономика и инвестиции Драгомир Петков, заместник-кмета по инфраструктура, строителство и транспорт Даниела Коева и директора на дирекция „Финанси и бюджет“ в Община Казанлък Славена Бояджиева.



На общественото обсъждане присъстваха председателят на Общински съвет Казанлък- Николай Златанов, общински съветници, кметове на населени места, представители на синдикатите КТ "Подкрепа" и КНСБ и граждани.



Пред гражданите бяха очертани основните акценти и приоритети в бюджета за 2026 година.



Бюджетната рамка на Община Казанлък за 2026 година е 73 646 769 евро, като е налице увеличение с близо 4 млн. евро в сравнение с предходната година.



Основните параметри на бюджет 2026 г. са:



• Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет-50 229 448 евро.



• Данъчни и неданъчни приходи, капиталови помощи, дарения и приходи от приватизация-14 579 316 евро.



• Разходи за делегирани от държавата дейности-48 388 772 евро.



• Разходи за местни дейности-24 248 077 евро.



Сред основните приоритети в разходната част са образованието, социалните дейности, здравеопазването, инфраструктурата, културата и спортът.



За образование държавната субсидия достига 28 568 590 евро, като секторът продължава да заема най-голям дял сред делегираните от държавата дейности.



В социалната сфера е предвидено 20% увеличение на средствата по Общинската програма за закрила на детето. Предлага се и увеличение на еднократния ваучер за младите семейства при раждане на дете от 256 на 300 евро, като за мярката са предвидени общо 90 000 евро.



В сферата на здравеопазването са заложени 21 000 евро за подпомагане на млади лекари, медицински сестри и акушерки в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, както и средства за медицинско оборудване.



За култура, почивно дело и религиозни дейности са предвидени 2 137 906 евро, а субсидиите за спортните клубове се увеличават с близо 11% спрямо 2025 година.



Сред основните акценти в инвестиционната политика на Общината са ремонтът и асфалтирането на улици в Казанлък и населените места, подобряването на ВиК инфраструктурата, благоустрояването на обществени пространства и инвестициите в образователната инфраструктура.



Сред ключовите проекти са изграждането на парк „Северен“, продължаването на реконструкцията и подмяната на водопроводната мрежа в гр. Шипка, проекти за ВиК инфраструктура в гр. Крън, изграждането на канализация по ул. „Цанко Минков“ в Казанлък, както и изграждането на физкултурни салони в четири училища на територията на общината.



Проектите с външно финансиране, включени в бюджета, са на обща стойност 5 441 229 евро, от които 5 239 429 евро безвъзмездна финансова помощ и 201 800 евро собствен принос.



Проектът за бюджет 2026 на Община Казанлък предстои да бъде разгледан на заседание на Общинския съвет.



