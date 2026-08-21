Проведе се обществено обсъждане на проекта на бюджет 2026 на Община Казанлък

Проектобюджетът беше представен от заместник-кмета на Община Казанлък по финанси, икономика и инвестиции Драгомир Петков, заместник-кмета по инфраструктура, строителство и транспорт Даниела Коева и директора на дирекция „Финанси и бюджет“ в Община Казанлък Славена Бояджиева.
На общественото обсъждане присъстваха председателят на Общински съвет Казанлък- Николай Златанов, общински съветници, кметове на населени места, представители на синдикатите КТ "Подкрепа" и КНСБ и граждани.
Пред гражданите бяха очертани основните акценти и приоритети в бюджета за 2026 година.
Бюджетната рамка на Община Казанлък за 2026 година е 73 646 769 евро, като е налице увеличение с близо 4 млн. евро в сравнение с предходната година.
Основните параметри на бюджет 2026 г. са:
• Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет-50 229 448 евро.
• Данъчни и неданъчни приходи, капиталови помощи, дарения и приходи от приватизация-14 579 316 евро.
• Разходи за делегирани от държавата дейности-48 388 772 евро.
• Разходи за местни дейности-24 248 077 евро.
Сред основните приоритети в разходната част са образованието, социалните дейности, здравеопазването, инфраструктурата, културата и спортът.
За образование държавната субсидия достига 28 568 590 евро, като секторът продължава да заема най-голям дял сред делегираните от държавата дейности.
В социалната сфера е предвидено 20% увеличение на средствата по Общинската програма за закрила на детето. Предлага се и увеличение на еднократния ваучер за младите семейства при раждане на дете от 256 на 300 евро, като за мярката са предвидени общо 90 000 евро.
В сферата на здравеопазването са заложени 21 000 евро за подпомагане на млади лекари, медицински сестри и акушерки в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, както и средства за медицинско оборудване.
За култура, почивно дело и религиозни дейности са предвидени 2 137 906 евро, а субсидиите за спортните клубове се увеличават с близо 11% спрямо 2025 година.
Сред основните акценти в инвестиционната политика на Общината са ремонтът и асфалтирането на улици в Казанлък и населените места, подобряването на ВиК инфраструктурата, благоустрояването на обществени пространства и инвестициите в образователната инфраструктура.
Сред ключовите проекти са изграждането на парк „Северен“, продължаването на реконструкцията и подмяната на водопроводната мрежа в гр. Шипка, проекти за ВиК инфраструктура в гр. Крън, изграждането на канализация по ул. „Цанко Минков“ в Казанлък, както и изграждането на физкултурни салони в четири училища на територията на общината.
Проектите с външно финансиране, включени в бюджета, са на обща стойност 5 441 229 евро, от които 5 239 429 евро безвъзмездна финансова помощ и 201 800 евро собствен принос.
Проектът за бюджет 2026 на Община Казанлък предстои да бъде разгледан на заседание на Общинския съвет.
Проведе се обществено обсъждане на проекта на бюджет 2026 на Община Казанлък
Пред гражданите бяха очертани основните акценти и приоритети в бюджета за 2026 година
Проектобюджетът беше представен от заместник-кмета на Община Казанлък по финанси, икономика и инвестиции Драгомир Петков, заместник-кмета по инфраструктура, строителство и транспорт Даниела Коева и директора на дирекция „Финанси и бюджет“ в Община Казанлък Славена Бояджиева.
Не пропускайте нищо важно
Получавайте най-новото от Стандарт първи — изберете как да сте в крак с новините.
Безплатно. Известяваме Ви в браузъра само при важна новина — без имейл и регистрация.