„Army Fest“ 2026 стартира в Казанлък

Второто издание на фестивала на късометражното кино “Army Fest” 2026 стартира днес в Казанлък.



Официалното откриване се проведе пред Военния клуб с участието на Осмия ученически гвардейски отряд и Третия ученически духов гвардейски оркестър от Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“.



Програмата продължава от 17:00 ч. Художествената галерия – Казанлък ще представи военния период на Иван Милев с лекция на директора Пламен Петров.



В 18:30 ч. във Военния клуб започва вечерният концерт „Непрочетени послания – изворът“.



Фестивалът продължава и утре,3 октомври, във Военния клуб с прожекции на наградените филми от 17:00 ч., художествена програма и гласуване на публиката.



Церемонията по награждаването е от 19:00 ч., а официалното закриване – в 20:00 ч.



Входът е свободен.



