Регионални

„Army Fest“ 2026 стартира в Казанлък

Вход свободен!

„Army Fest“ 2026 стартира в Казанлък
02 окт 26 | 17:21
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Никол Симова

Второто издание на фестивала на късометражното кино “Army Fest” 2026 стартира днес в Казанлък.

Официалното откриване се проведе пред Военния клуб с участието на Осмия ученически гвардейски отряд и Третия ученически духов гвардейски оркестър от Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“.

Програмата продължава от 17:00 ч. Художествената галерия – Казанлък ще представи военния период на Иван Милев с лекция на директора Пламен Петров.

В 18:30 ч. във Военния клуб започва вечерният концерт „Непрочетени послания – изворът“.

Фестивалът продължава и утре,3 октомври, във Военния клуб с прожекции на наградените филми от 17:00 ч., художествена програма и гласуване на публиката.

Церемонията по награждаването е от 19:00 ч., а официалното закриване – в 20:00 ч.

Входът е свободен.


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Автор Никол Симова
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