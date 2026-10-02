Второто издание на фестивала на късометражното кино “Army Fest” 2026 стартира днес в Казанлък.
Официалното откриване се проведе пред Военния клуб с участието на Осмия ученически гвардейски отряд и Третия ученически духов гвардейски оркестър от Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“.
Програмата продължава от 17:00 ч. Художествената галерия – Казанлък ще представи военния период на Иван Милев с лекция на директора Пламен Петров.
В 18:30 ч. във Военния клуб започва вечерният концерт „Непрочетени послания – изворът“.
Фестивалът продължава и утре,3 октомври, във Военния клуб с прожекции на наградените филми от 17:00 ч., художествена програма и гласуване на публиката.
Церемонията по награждаването е от 19:00 ч., а официалното закриване – в 20:00 ч.
Входът е свободен.
„Army Fest“ 2026 стартира в Казанлък
Вход свободен!
Второто издание на фестивала на късометражното кино “Army Fest” 2026 стартира днес в Казанлък.
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