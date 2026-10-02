Стара Загора избра 30-ия кмет на „Млада Загора“



Василена Николаева от Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ е 30-ият кмет на „Млада Загора“. Тя бе избрана в юбилейното издание на ученическата инициатива, която вече три десетилетия дава възможност на младите старозагорци да представят своите идеи за града и да направят първи стъпки в местното самоуправление.

За заместник-кмет на „Млада Загора“ бе избран Огнян Чемеляров от Профилираната природоматематическа гимназия „Гео Милев“.

Заместник-кметът Надежда Чакърова с ресор „Образование и младежки дейности“ поздрави участниците от името на кмета Живко Тодоров и приветства гостите от страната, които са в Стара Загора за Национална среща на младежките съвети и парламенти. Тя припомни, че през годините младежкото самоуправление в града се развива и надгражда чрез Младежкия общински съвет, инициативата „Кмет на Млада Загора“, ученическите съвети и институцията Млад омбудсман.

„Тази традиция живее вече 30 години – независимо от поколенията и промените през годините. Днес виждаме пред нас млади хора, преминали през инициативата, които вече успешно се реализират. Това показва смисъла на младежкото участие“, подчерта заместник-кметът.

Надежда Чакърова насърчи кандидатите да бъдат активни, да развиват критично мислене и да имат смелостта да отстояват идеите си. „Независимо кой ще бъде избран за 30-ия млад кмет, всички вие вече сте победители, защото сте имали куража да се включите и да бъдете лидери. Вярвайте и заставайте зад каузи“, обърна се тя към младите хора.

Василена Николаева постави във фокуса на своята визия по-активното участие на младите хора в живота на Стара Загора и повече възможности за тяхното развитие. Сред основните ѝ идеи е Media Lab - приложение, създадено от млади хора за млади хора, което да ги свързва и да ги насърчава да участват в инициативи и събития в града. Като отделна посока тя очерта създаването на повече възможности за стаж и работа, които да помогнат на младите старозагорци да направят първите си професионални стъпки.

„Вече трета година съм активен млад човек в нашия град, организирам и подкрепям различни събития. Искам да дам на младите хора повече възможности да участват, да се развиват и да виждат смисъл да останат в Стара Загора и да се реализират тук“, заяви новоизбраният кмет на „Млада Загора“.

Огнян Чемеляров постави акцент върху по-силната връзка между младите хора и институциите. Сред идеите му са организирането на публични дискусии по важни за младежите теми, съвместната работа с вече създадените младежки структури и обединяването на младите старозагорци в подкрепа на кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 г.

В юбилейния избор се включиха шестима ученици от старозагорски училища. Освен Василена Николаева и Огнян Чемеляров своите идеи представиха Андрей Войнов от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“, Димитър Кършаков от Професионалната гимназия по механотехника и транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, Елеонора Попова от Средно училище „Максим Горки“ и Стефани Панайотова от Професионалната гимназия по електроника „Джон Атанасов“.

Всеки от кандидатите защити своята визия за Стара Загора и отговаря на въпроси по теми, които вълнуват младите хора и са свързани с възможностите им за участие в обществения живот.

Специален момент в юбилейното издание бе срещата с хора, свързани с началото на Младежкия общински съвет и инициативата „Кмет на Млада Загора“. На сцената бяха поканени Петя Арнаудова – началник на управление „Образование, спорт, туризъм“ към Община Стара Загора в периода 1994–1999 г., както и актьорите от Драматичен театър „Гео Милев“ Елена Азалова и Христофор Недков.

Експертното жури тази година бе председателствано от Радослав Балкански – кмет на „Млада Загора“ за мандат 2024 - 2025 г. В състава му участваха Милена Йолдова-Стоянова – началник на Регионалното управление на образованието – Стара Загора, Здравко Димитров – ръководител на звено „Младежки дейности“ към Община Стара Загора, Николай Гюргенов – първият кмет на „Млада Загора“, мандат 1997-1998 г., и Гергана Желева – кмет на „Млада Загора“, мандат 2021- 2022 г.

Преди обявяването на резултатите публиката видя изпълнение на Мажоретния състав към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора с ръководител Деница Ганева. Музикален поздрав отправи Йоана Ташева, ученичка в НУМСИ „Христина Морфова“ и част от ДЮНХ „Жарава“, носител на наградата „Млада Загора“ в направление „Култура и изкуство“ за 2025 г. Водещи на юбилейния 30-и избор бяха Петър Жеков и Мадлен Крумова.

Сред официалните гости бяха общественият посредник Иванка Сотирова, общински съветници, представители на общинската администрация, директори и учители, както и хора, свързани с историята на „Млада Загора“.

Първият официален момент за новоизбраните кмет и заместник-кмет предстои в Деня на Стара Загора. На 5 октомври от 10.30 часа, по време на тържествената церемония на площада пред Община Стара Загора, Василена Николаева и Огнян Чемеляров ще получат символично Ключа на града и ще поемат щафетата на 30-годишната традиция на младежкото самоуправление в Стара Загора.