Приказни герои оживяват в Стара Загора на 6 юни

Отдел „Туризъм“ към Община Стара Загора организира приказен детски празник на 6 юни 2026 г. в парк „Станционна градина“.

Началото на празника ще бъде поставено в 10.00 ч. Градът ще се превърне в истинско вълшебно пространство, а любимите приказки ще оживеят пред очите на всички. Приказните герои ще излязат от страниците на книгите и ще поведат децата на незабравимо приключение.

По покана на отдел „Туризъм“ към празника ще се присъединят всички културни институти в града – Държавният куклен театър, Държавна опера – Стара Загора, Драматичен театър „Гео Милев“, Зоопарк Стара Загора, Регионалният исторически музей – Стара Загора и Художествената галерия.

Програмата на събитието е достъпна на страницата Visit Stara Zagora и на страниците на културните институти.

Правила за творческите работилници:

∙ За определени работилници, при които се използват ножици или пособия, изискващи повишено внимание, както и за зоните с раздаване на хранителни продукти, деца до 7-годишна възраст участват задължително с пълнолетен придружител.

∙ По време на събитието ще бъдат извършвани фото- и видеозаснемане.

∙ С участието си в събитието родителите/настойниците дават съгласие заснетите материали, включително тези, съдържащи изображения на техните деца, да бъдат използвани от организаторите за информационни и рекламни цели.

∙ Всяка работилница е с ограничен брой места. Молим посетителите да се съобразяват с капацитета на отделните активности с оглед осигуряването на безопасност и комфорт за всички участници.

∙ Организаторите си запазват правото при неблагоприятни метеорологични условия да променят датата на провеждане на събитието.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com