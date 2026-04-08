Приемственост и уважение: Казанлък изрази признателност към генерал Михайлов и посрещна генерал Георгиев

Кметът на Галина Стоянова благодари за съвместната работа на бригаден генерал Маргарит Михайлов и посрещна новоназначения генерал Атанас Георгиев по време на официална среща, преминала в изключително топла и приятелска атмосфера.

В рамките на разговора бе подчертано, че с годините професионалните отношения са прераснали в искрено приятелство. Кметът сподели, че с генерал Михайлов винаги са разчитали един на друг в трудни моменти и са работили с взаимно доверие и уважение. Тя изтъкна, че от него е научила ценни уроци по лидерство, устойчивост и умението да се вземат отговорни решения дори в най-предизвикателни ситуации.

От своя страна генерал Михайлов подчерта, че поздравителният адрес, който е отправил, е написан лично от него и съдържа искрени думи на благодарност и признателност.

Същото отношение бе изразено и от кмета Стоянова, която отправи сърдечни думи към него.

Новият генерал Атанас Георгиев сподели, че е чест и отговорност да наследи поста след офицер от ранга на генерал Михайлов. Той изрази увереност, че ще продължи добрите традиции и с готовност ще работи в тази подкрепяща и професионална среда.

В края на срещата кметът Галина Стоянова и двамата генерали си размениха лични подаръци като знак на уважение и признателност, както и споделиха спомени за съвместния си професионален път през годините.

На събитието присъства и председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com