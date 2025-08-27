Представят реализиран проект „Акве калиде – любимите терми на владетелите“ този петък

Още един проект, свързан с един от топ туристическите обекти в Бургас, е успешно завършен от Регионален исторически музей -Бургас в партньорство с ОП Туризъм – Община Бургас. На 29 август от 15:00 ч. в ТК „Акве калиде“ в парк „Минерални бани“, квартал Ветрен ще бъде представен „Акве калиде - любимите терми на владетелите“, съфинансиран от програма „Създаване“ 2024, на Национален фонд „Култура”.

В официалното представяне на новия културен продукт – анимирана 3D визуализация на Акве калиде ще вземат участие и авторите Мартин Костов от „Торнадо Студио“ и проф. д-р Георги Христов от Русенския технически университет „Ангел Кънчев“. Заедно с ръководителя на археологически проучвания доц. д-р Димчо Момчилов и директора на РИМ-Бургас д-р Милен Николова, те ще разкажат за процеса на създаване – на място в зоната на самия археологически обект.

Иновативният продукт ще презентира културното наследство по един визуално завладяващ и лесно възприемчив вид за многобройните посетители на обекта. Това е още една крачка напред за Община Бургас в дигитализацията на културното наследство.

Проектът е модерен и впечатляващ - екип от специалисти по археология, история, музеология и 3D технологии е съчетал знания, умения и авторски виждания, за да изгради интерпретация на един от най-сложните археологически обекти в България поради наличието на голям брой културни пластове от различни епохи.

Целта е да се реконструират древните бани в техния облик през ранновизантийския период, който се откроява като разцветът на мястото след опустошителните варварски нашествия. Крайният продукт, е увлекателно VR изживяване, което потапя посетителите в историята и архитектурата на византийския град с негово монументално строителство и крепостни стени.

Авторският културен продукт ще бъде видим и постоянно достъпен в залите на Експозиционен и демонстрационен център Акве калиде. Екипът от археолози, работещи на обекта в процеса на работа, е предоставил достъп до техните проучвания през годините. В него са включени ръководителят на проучванията доц. д-р Димчо Момчилов и д-р Милен Николов, гл. ас. д-р Радовеста Стюърт с експертиза и творческо виждане за представяне пред широка публика на мястото и елементи от културното наследство на Акве калиде.

Участниците в събитието ще имат възможност да видят и резултатите от тазгодишните археологически проучвания в зоната на Акве калиде.

Малко по-късно в 17:00 ч. в двора на Етнографския музей – Бургас (ул.“Славянска“ 69) д-р Милен Николов ще представи своята книга „Исихастките монашески центрове в Парория и Втората българска държава през XIV в.“.

