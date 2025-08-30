Откриха първия паметник на Александър Батенберг

Бюст-паметник на Александър Батенберг, княз Български, бе открит днес пред лятната му резиденция в Държавно предприятие „Кабиюк“. Това е военния паметник, с който родолюбиви шуменци отдават почит на делото на княза и решението му да обяви Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Паметникът е дело на Инициативен комитет с председател Христо Драгозов. Дело е на скулптура Бехчет Данаджъ, а изграждането му бе и подкрепено с дарителска кампания, в която се включиха общини, народни представители, държавни институции, граждани.

Церемонията по откриване на паметника започна с кратка възстановка на събитията в лятната резиденция на Батенберг, когато в края на август 1885 г. Сава Муткуров и Димитър Ризов пристигат в Шумен и настояват княза да подкрепи Съединението на двете Българии. Княз Александър Български прави това и на 6 септември същата година обединението на България е осъществено.

Паметникът бе осветен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

„Днес България и Шумен не издигат просто паметник. Днес ние даваме знак, че помним, че ценим, че продължаваме. Този паметник не е само признание за миналото, но е и напомняне за настоящето и сигнал за бъдещето, за това, че на България са нужни лидери с характер, които поставят националното единство над личностните интереси“, каза в словото кметът Христо Христов.

„Нека младите да знаят, че този човек княз Александър Български носи България в сърцето си. Нека и ние да носим Българя в сърцата си“, пожела на присъстващите Христо Драгозов.

Депутатът Хамид Хамид от „ДПС – Ново начало“ също акцентира върху ролята на монарха: „Батенберг е най-българският княз в най-новата ни история. Това е човек, който извежда България на преден план, защитава нейните интереси и загърбва личните си.“

Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев съобщи, че е започнала процедура в Министерството на културата по обявяване на сгради в „Кабиюк“, сред които и Лятната резиденция на Батенберг, за културни ценности и че ще се осигурят средства за ремонти и възстановяване на постройките.

Кулминация на събитието бе историческата възстановка на решението за Съединението, в която в ролята на княз Александър Батенберг влезе младият актьор Иван Банков.

„За мен е чест, че ми повериха тази роля. Младите хора знаят твърде малко за Батенберг, а това е князът, който съедини България. Радвам се, че чрез изкуството можем да припомним неговото дело“, заяви Банков.

