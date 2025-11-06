Общинският приют в Казанлък работи с висококвалифициран екип

Община Казанлък отчита активна работа по контрола на популацията на безстопанствените животни.



В периода от 1 ноември 2024 г. до 30 октомври 2025 г. в Общинския приют са проведени три кампании за кастрация, в резултат на които общо кастрирани животни са 393. От тях: котки – 369 и кучета – 24.



Всички животни са върнати по местата им в много добро здравословно състояние.



Община Казанлък продължава политиката си за хуманно и отговорно отношение към животните, чрез последователни мерки за кастрация, грижа и контрол на популацията.



Припомняме, че по разпореждане на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, операционната на приюта бе оборудвана с най-модерна апаратура и най-висок клас хирургически инструменти. По този начин се гарантира абсолютното хуманно отношение към безстопанствените животи.



Призоваваме всички граждани да се включват активно в кампаниите на община Казанлък!





