Община Казанлък осигурява 4000 домашни компостера за населените места

Община Казанлък спечели финансиране по проект „Осигуряване на домашни компостери на територията на община Казанлък“.

В рамките на инициативата ще бъдат предоставени общо 4 000 броя домашни компостери на домакинства в населените места на общината – 2 000 средни и 2 000 големи компостера.



Проектът е на обща стойност 410 400 лева с ДДС и ще се реализира с безвъзмездната финансова помощ по Приоритет ПУДООС – 2.4 „Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).



Чрез прилагане на заложените мерки ще бъдат постигнати:



- Намаляване и предотвратяване на образуването на отпадъци;

- Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и транспортиране на отпадъците;

- Увеличаване на количествата предотвратени биоотпадъци;

- Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци;

- Повишаване участието на жителите в управлението на отпадъците.



С предоставянето на домашни компостери община Казанлък насърчава жителите да оползотворяват биоотпадъците, превръщайки ги в полезен компост за своите дворове и градини.



Проектът е поредната стъпка от управлението на кмета Галина Стоянова към по-чиста околна среда и устойчиво управление на ресурсите в община Казанлък.

