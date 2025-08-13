Община Казанлък осигурява 4000 домашни компостера за населените места

Община Казанлък спечели финансиране по проект „Осигуряване на домашни компостери на територията на община Казанлък“.
В рамките на инициативата ще бъдат предоставени общо 4 000 броя домашни компостери на домакинства в населените места на общината – 2 000 средни и 2 000 големи компостера.
Проектът е на обща стойност 410 400 лева с ДДС и ще се реализира с безвъзмездната финансова помощ по Приоритет ПУДООС – 2.4 „Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Чрез прилагане на заложените мерки ще бъдат постигнати:
- Намаляване и предотвратяване на образуването на отпадъци;
- Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и транспортиране на отпадъците;
- Увеличаване на количествата предотвратени биоотпадъци;
- Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци;
- Повишаване участието на жителите в управлението на отпадъците.
С предоставянето на домашни компостери община Казанлък насърчава жителите да оползотворяват биоотпадъците, превръщайки ги в полезен компост за своите дворове и градини.
Проектът е поредната стъпка от управлението на кмета Галина Стоянова към по-чиста околна среда и устойчиво управление на ресурсите в община Казанлък.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com