Община Казанлък осигурява 4000 домашни компостера за населените места
С предоставянето на домашни компостери община Казанлък насърчава жителите да оползотворяват биоотпадъците
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С предоставянето на домашни компостери община Казанлък насърчава жителите да оползотворяват биоотпадъците
97 млн. лв. ще бъдат отпуснати на общините за проектиране и изграждане на съоръжения за компостиране на биоразградимите отпадъци по новата ОП "Околна...
Ресторанти, болници и магазини също ще събират разделно биотпадъците