Ново явление побърка хората в Шуменско

Ново явление панира хората в Шуменско.

На видеозапис се вижда как огромна черна вихрушка се издига към небето и се върти като пумпал. Това явление обаче си има обяснение.

Запознати с него припомнят физичните закони, които учим още в училище.

Заради изгорялата трева и тъмното албедо имаме по-голямо изпарение или по-силни вертикални движения. (Ако си спомняте от часовете по физика, черният цвят се нагрява повече.) Именно тези вертикални движения създават и този огромен прашен дявол близо до Шумен.

Що е то "албедо"

Албедото характеризира отражателната способност на повърхността на телата и представлява отношението на количеството отразено слънчево излъчване от естествена или изкуствена повърхност към количеството излъчване, постъпващо към нея.

Албедото зависи от вида и състоянието на отразяващата повърхност (вода, растителност, облаци и др.) и от изменението на слънчевия спектър и ъгъла на падане на слънчевите лъчи.

То се променя през деня и в различни периоди на годината. Албедото на планетата Земя е отношението на слънчевата радиация отразената от Земното кълбо, заедно с атмосферата обратно в пространството към слънчевата радиация, постъпваща на горната граница на атмосферата.

Различават се два вида албедо – интегрално и спектрално.

Интегралното албедо е за целия поток слънчево излъчване, а спектралното – за отделни участъци от слънчевия спектър.

Стойностите на албедото са от 0 до 1 или се представят в проценти.

Например: албедото на короните на дърветата съставлява 10 – 15%, тревата – 20 – 25%, пясъка – 30 – 35%, снежната покривка – 50 – 75% и повече.

Като цяло отражателната способност на Земята е близка до 40%.

