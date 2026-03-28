Невиждано по нашите земи явление стресна русенци

Следобедните часове на 28 март донесоха екстремно метеорологично явление в непосредствена близост до северната ни граница. Мощен смерч се образува край румънското село Чернету в окръг Телеорман, разположено само на няколко километра от Русе, съобщи Meteo Balkans. Атмосферната стихия е част от мащабния циклон "Дебора", който в момента преминава над Балканския полуостров и носи рязка промяна във времето.

Сблъсък на въздушни маси

Въпреки че торнадото е сравнително рядко явление за нашия регион, синоптиците обясняват появата му с преминаването на студен атмосферен фронт, който се сблъсква с топли и влажни въздушни маси. Според международните метеорологични агенции, циклонът "Дебора" е създал идеални условия за бурно вертикално развитие на купесто-дъждовна облачност.

Снимки от румънското село бързо заляха социалните мрежи, показвайки ясно оформената фуния на смерча, която се спуска от черните облаци към земната повърхност. Към момента няма постъпили официални данни за сериозни материални щети или пострадали хора в окръг Телеорман, като се предполага, че вихърът е преминал предимно над земеделски земи, съобщава "Дунавмост".

