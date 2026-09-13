Невиждано по нашите земи явление стресна русенци
Част от мащабния циклон Дебора
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Част от мащабния циклон Дебора
На място са установени множество пречупени електрически стълбове
5-минутен смърч нанесе огромни щети край Исперих
Започнал е да приближава брега, но изведнъж вятърът го обърнал рязко
Опасно време се предвижда и за събота
Има паднали стълбове, повредени са покриви
16 са в болница
В много части на Централна и Южна България все още има краткотрайни превалявания
Торнадо премина през няколко видински села. Това съобщиха зрители на Нова тв и публикуваха снимки в рубриката "Моята новина". Няма информация за щети...
Силна буря събори електрически стълбове в ямболското село Ботево. Някои от стълбовете буквално са като отсечени, твърдят очевидци. Смерчът се разрази...
Мощно торнадо премина през САЩ и нанесе множество материални щети по пътя си. Няколко щата се борят с природната стихия. Най-малко петима души са заги...
Силен ураганен вятър, същинско торнадо, смерч, пороен дъжд и градушка причиниха щети в няколко общини от север на юг. Торнадо отнесе покриви и изпочуп...
Стара Загора. Истински смерч, придружен от силен дъжд, се разрази във вторник вечерта в редица селища в Старозагорско. „Бурята е изтръгнала от коренит...
Стихията вдигна чадъри на височината на дърветата