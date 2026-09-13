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Торнадо във Видинско

Торнадо във Видинско

Торнадо премина през няколко видински села. Това съобщиха зрители на Нова тв и публикуваха снимки в рубриката "Моята новина". Няма информация за щети...

24 май | 15:19
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