Музикалната легенда от 90-те Rob Money разтърси парк „Артилерийски“ на 20-ия автомобилен ретро събор в Стара Загора

Близо 400 уникални возила събраха удивени погледи в парк „Артилерийски“

днес на 20-ия юбилеен ретро събор Стара Загора 2025 г. Възможността да

ги разгледат отблизо и да си направят селфи, облегнати на броните, както

и приятното октомврийско време доведоха стотици старозагорци в парка. В

специална кутия се събираха дарения в полза на децата, болни от рядкото

заболяване муковисцидоза.



Тълпата бе най-гъста около сцената пред шадравана, където бе изявата на

музикалната сензация от 90-те Rob Money, звездният изпълнител и бивш вокалист на групата

C-BLOCK. Хитовете му предизвикаха екстаз у присъстващите, които получиха

автографи и бейзболни шапки за подарък. Rob Money позира за снимки с

всеки желаещ.



По-късно Йонка Максимова от конна база „Макс“ получи специална награда в

знак на признателност за осигуреното присъствие на певеца.



„От свое име и от името на клуба благодаря на всички, които повярваха в

нас и ни уважиха с присъствието си! Благодаря на кмета на Община Стара

Загора г-н Живко Тодоров, че предостави прекрасния ни парк

„Артилерийски“, обърна се към публиката Гено Иванов, председател на

Старозагорския автомобилен клуб „Ретро“, основан през 1990 г. Той обяви

първо голямата награда - Купата на кмета на Община Стара Загора г-н

Живко Тодоров. Негов представител на събора бе Николай Диков, секретар

на Община Стара Загора, придружен от Петко Крумов, началник на отдел

„Спортни дейности“.



Абсолютно заслужено Купата на кмета спечели фамозен светлозелен

„Мерцедес SL 500“ кабриолет, в много добро състояние, собственост на

Искрен Миланов. Той е председател на Софийския авто ретро клуб.



„Благодаря на Гено Иванов и на Община Стара Загора, която за пореден път

прави най-големия - категорично казано - ретро събор в страната и

най-хубавия! Надявам се още 20 години Стара Загора да ни посреща в такъв

изключителен формат, както обикновено“. С тези думи Искрен Миланов пое

Купата на кмета от ръцете на Николай Диков.



„За нас не е просто чест, че това събитие се случва в Стара Загора, за

нас е привилегия и моля за вашите аплодисменти за Гено Иванов. Ретрото е

култ, религия, любов, отдаденост! Да живееш с мечта и да си мост в

поколенията“, заяви развълнуван Николай Диков. Той изрази надеждата си с

всяка следваща година събитието да става все по-добро и да носи радост и

настроение в парка. „А той е пълен с живот благодарение на вас“, каза

още секретарят на Община Стара Загора.



За останалите награди на ретро събора се произнесе компетентно и

неутрално жури с председател проф. Харолд Лешке, дясната ръка на

италианския автомобилен дизайнер Бруно Сако, който почина миналата

година. Проф. Харолд Лешке е германски автомобилен дизайнер с над

30-годишен стаж в автомобилния гигант „Мерцедес“. На почти 80 години,

експертът е участвал в създаването на едни от най-известните автомобили

в наши дни.



Наградата на Старозагорския автомобилен клуб „Ретро“ отиде при

„Rolls-Royce Silver Cloud“, собственост на Райчо Илиев.



Вотът на публиката бе за автомобил „Saab 900 I“, кабриолет, собственост

на млад мъж, който се представи само като Никола от Бургас. За довоенен

автомобил, произведен в далечната 1928 г., бе отличен „Essex Super Six“

на Борис Нанков. Имаше приз и за следвоенен мотоциклет, произведен през

1959 г. и още много други награди.



На 5 октомври 2024 г, когато се проведе 19-ото издание на автомобилния

ретро събор, Купата на кмета спечели „Олдсмобил 1961-ва“ кабриолет,

собственост на Тенчо Ангелов. Изборът тогава бе направен отново от

секретаря Николай Диков, а тъмносиньото бижу бе единствена бройка в

България.



