Кулинарно шоу, фолклорни концерти, диджей шоу под небето: Празничният уикенд за Стара Загора започва от утре

Не един празничен ден - цял уикенд, наситен с вълнуващи събития, очаква старозагорци по случай Деня на нашия град Пети октомври. Помислено е за всеки, от млади до стари ще открият проява, която да бъде привлекателна и интересна за тях.

Забавните прояви стартират в събота, 4 октомври 2025 г. Жителите и гостите на Града на липите ще могат да стоплят сърцата си с веселите ритми на фолклорен концерт. Неговият старт е в 12.00 часа утре, а мястото - площада пред Община Стара Загора. На сцената ще се изявят артистите от Ансамбъл „Пирин“ и Ансамбъл „Загоре“.

В над 70-годишната си история Ансамбъл „Пирин“ се е утвърдил като популярен и авторитетен посланик на народното ни изкуство по света. В репертоара си има над 400 заглавия на песни, оркестрови пиеси, музика за хор, солисти и танцови постановки. Записи на неговите впечатляващи гласове се съхраняват в златните фондове на БНР, БНТ и „Балкантон“.

За времето на съществуването си ансамбълът е изнесъл над 7 хил. концерта пред повече от 6 млн. зрители и слушатели у нас и в двуцифрено число страни по всички континенти.

Общинският фолклорен ансамбъл „Загоре“ тази година отбеляза своята 70-годишнина. Името му е една от най-престижните визитки на Стара Загора - символ и емблема на родния ни корен и творческа сила. Спектаклите му продължават да даряват радост и наслада на всички ценители на непреходното фолклорно изкуство, публиката винаги ги посреща с дълги аплаузи.

След концерта, на сцената ще се появи един от най-прочутите български кулинари и лице на много ТВ-предавания, посветени на изкусното приготвяне на апетитна храна. Иван Звездев ще зарадва своите почитатели от Стара Загора с кулинарно шоу. Предварително може да издадем, че той ще приготви пиле с булгур по градинарски и бърза туршия.

Завършек на празничния съботен ден ще бъде Диджей BG шоуто с DJ ROSS & DJ NASSO. Началният час е от 20.00 часа, а мястото е отново площадът пред общината. Феновете на музиката от всички поколения са поканени да се забавляват под открито небе!

Празничните прояви продължават и през целия неделен ден, по специалната програма, изготвена от Община Стара Загора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com