Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова подписа споразумение с МРРБ за реконструкция на водопроводната мрежа на село Енина

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова подписа с Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) споразумение за финансиране на приоритетния проект “Реконструкция на водопроводна мрежа, с. Енина – етап I“.

Съгласно договора, МРРБ предоставя на Община Казанлък средства в размер до 6 021 600 лева, като финансирането е осигурено по Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. Това е максималната стойност, която може да бъде отпусната по тази програма. Срокът за изпълнение на проекта е до 30 юни 2027 г.

Проектът е част от националните приоритетни инвестиции в общинска инфраструктура и одобрението му за финансиране е показателно за успешната работа на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова в посока модернизация на ВиК инфраструктурата в региона и поредна стъпка в реализирането на дългосрочната програма за подобряване на условията за живот и устойчивото развитие на населените места в общината.

