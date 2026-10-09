Казанлък получи 2 награди за западния вход и пътя до яз. „Копринка“

Община Казанлък получи две награди за реализирани през тази година инфраструктурни проекти. Това са реконструкцията на пътя и изграждането на велоалеята до яз. "Копринка“ и новият западен вход на града. Отличията бяха връчени на главния архитект Христо Инджов на XVI-то издание на Luxury Property Awards, което се проведе в София. Организатори на събитието са Global Media и VIP Communication.



Проектът за пътя и велоалеята до яз. "Копринка" осигурява по-добра и безопасна връзка между Казанлък, с. Копринка и язовира, включително за велосипедисти и любители на активния начин на живот.



Другият отличен проект - за западния вход, включва ново кръгово кръстовище. С него беше повишена безопасността на движението. Осигурена беше и по-добра връзка с развиващата се бизнес зона в западната част на Казанлък.



Двата проекта допринасят както за по-добрата транспортна свързаност, така и за развитието на възможностите за спорт, отдих и туризъм в района на Казанлък.



