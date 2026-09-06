Казанлък отбеляза 141 години от Съединението на България

Казанлък отбеляза тържествено 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия – едно от най-значимите събития в българската история.



В съборната църква „Св. Йоан Предтеча“ бе отслужен водосвет за здраве и благоденствие, след което бе припомнено историческото значение на 6 септември 1885 г. и делото на всички, допринесли за осъществяването на националния идеал за обединение.



На тържеството присъстваха председателят на Общинския съвет – Казанлък Николай Златанов, заместник-кметът Даниела Коева, общински съветници и множество родолюбиви граждани.



В празничната програма прозвучаха песента „България“ и стихотворението „Земя, като една човешка длан“ в изпълнение на Цветелина Ганева от НЧ „Петко Маналов – 1932“ – с. Долно Изворово.



В този ден Казанлък отдаде почит към героите на Съединението и към всички безименни българи, които с единство, воля и любов към Родината превърнаха националния идеал в исторически факт.



Честит празник!