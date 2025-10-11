Исперих - активно развитие и реализация

Изминалата 2024 и настоящата 2025 година се оказаха изключително активен период за Община Исперих. С последователна работа, визия и целенасочени усилия ръководството на Общината, начело с кмета инж. Белгин Шукри, реализира редица успешни проекти, които променят облика на града и населените места и подобряват качеството на живот на жителите.

В края на 2024 година успешно завършиха два значими проекта, които поставиха ново начало в спортната инфраструктура на града, а именно:

Ремонтът на т.нар. Борцова зала. Сградата е напълно обновена – положена е топлоизолация на външните стени, извършена е цялостна подмяна на покривното покритие, улуците и дограмата, монтиран е окачен таван, подменена е настилката и е извършен основен ремонт на ВиК инсталацията. Осветлението е изцяло обновено с енергоспестяващи LED тела, а в залата е обособено ново пространство с фитнес уреди за физическа подготовка на всички спортни клубове в общината.

Обновен и модернизиран е и градският стадион в Исперих. Изградена е мултифункционална спортна площадка, реновирана е лекоатлетическата писта, монтирано е енергоспестяващо осветление, обособени са 1359 седящи места и нова площадка за фитнес на открито. Пространството пред обслужващата сграда е осветено, а теренът разполага с автоматизирана поливна система и нова тревна настилка.

Тези инвестиции създадоха съвременна спортна база, която вече се използва активно от спортуващите и младите хора в града.

През 2025 година Община Исперих продължи да надгражда постиженията си, като реализира и стартира редица важни инициативи в различни сфери на обществения живот.

В началото на годината приключи проектът за рехабилитация и ремонт на централната градска част на Исперих, финансиран по Инвестиционната програма за общински проекти към МРРБ.

С реализираните строително-монтажни дейности е напълно обновена пешеходната зона по ул. „Васил Левски“ в участъка между ул. „Лудогорие“ и ул. „Алеко Константинов“. Подменени са настилките, реновирани са отводнителните решетки, обновени са елементите на градския дизайн и е подновена растителността.

С обновяването на площите пред Музей-Библиотека-Ритуална зала и градинката пред ДСК, центърът на Исперих придоби модерен облик – по-удобен, достъпен и приветлив за гражданите и гостите на града.

Нововъведения в най-голямото училище

До края на настоящата година ще приключи мащабният проект за ремонт и модернизация на Основно училище „Васил Априлов“ – най-голямото учебно заведение в общината. Проектът се реализира по процедура „Модернизация на образователна среда“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Средствата са насочени към прилагане на мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, осигуряване на съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда за децата от уязвими групи.

В новата сграда се изпълняват дейности за топлоизолация на покрива, подобряване на отоплителната и осветителната система, изграждане на фотоволтаична инсталация, монтаж на асансьор и тоалетни за хора с увреждания на всеки етаж.

В старата сграда се подменя дограмата, топлоизолират се покрив и външни стени, модернизират се системите за отопление и осветление и се оформят нови пространства за STEM центрове – „Център по природни науки, изследвания и иновации“, „Център за технологии в креативните науки“ и „Класна стая за креативни дигитални създатели“.

„Доброто образование е ключът към бъдещето на нашите деца. За да е качествено, то трябва да стъпва върху модерна материална база, нови методи и висококвалифицирани педагози. С този проект поставяме основата на една съвременна и вдъхновяваща образователна среда“, посочи кметът Белгин Шукри.

Нова социална услуга в село Голям Поровец

През месец юли в с. Голям Поровец бе даден официален старт на изграждането на нова социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания. Проектът се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика.

В бившето училище на селото ще бъдат обособени три домакинства с общ капацитет от 15 потребители, които ще живеят в комфортна, достъпна и напълно обновена среда. Новата услуга ще осигурява 24-часова подкрепа, насочена към независимия живот и социалното включване на хората с увреждания.

Подобряване на условията в Детска ясла „Малечко Палечко”

През летните месеци бе реализиран дългоочакван основен ремонт на санитарните помещения и кухненските офиси в Детска ясла „Малечко Палечко“. За първи път от създаването на сградата преди повече от 50 години, помещенията са напълно обновени – с нова ВиК инсталация, настилки, осветление и съвременно оборудване.

Ремонтът бе извършен поетапно, без прекъсване на работния процес, като така значително бяха подобрени хигиенните и работните условия за най-малките жители на Исперих и техните възпитатели.

Ремонти на ключови улици

Паралелно с това продължават ремонтните дейности по едни от най-натоварените улици в града – „Лудогорие“ и „Васил Левски“. Проектите обхващат подмяна на тротоарните настилки и бордюрите, както и полагане на нов асфалт. Целта е подобряване на безопасността и визията на градската среда.

Енергийното обновяване на административните сгради

В началото на този месец кметът инж. Белгин Шукри даде официално начало на строителните дейности по проекта „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за предоставяне на административни услуги“ – за сградите на ул. „Дунав” 2 и ул. „Васил Левски” 70.

Мерките включват топлинно изолиране на фасадите, подмяна на дограмата, осветлението и отоплителната инсталация, както и внедряване на фотоволтаични системи с обща мощност 90 kWp. След реализацията двете сгради ще преминат от енергиен клас „В“ в клас „А“, като се очаква значително намаляване на енергийните разходи и подобряване на условията за административно обслужване.

Възстановителни дейности по кметствата

От началото на годината се извършват текущи ремонтни дейности и по кметствата в населените места на общината – част от постоянната грижа на ръководството за подобряване на общинската инфраструктура и условията за работа на местната администрация.

Четири нови проекта с подкрепата на МРРБ

През месец юни кметът Белгин Шукри подписа четири ключови споразумения с министъра на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на общински проекти от държавния бюджет. Сред тях са модернизацията и внедряването на интелигентно управление на уличното осветление в 24 населени места, основен ремонт на няколко градски улици и благоустрояване на градинката „Осми март“.

Визия за бъдещето

„Нашата амбиция е всяка година в община Исперих да се реализират реални, видими и устойчиви проекти и всеки гражданин да усеща ползите от реализираните инвестиции. Работим за по-добра инфраструктура, по-модерна образователна и социална среда и по-високо качество на живот за всички жители“, заяви кметът инж. Белгин Шукри.

Община Исперих продължава да доказва, че с активна работа, визия и последователност могат да се постигнат устойчиви резултати, които подобряват ежедневието на хората и облика на цялата община.

