Голям проблем в столичен квартал. Осъмнаха с...

Голям проблем в столичен квартал.

Жители на квартал „Дианабад“ осъмнаха с изгорели или частично обгорели автомобили, пише bTV.

В нощта на четвъртък срещу петък напълно изгорелите коли са 2, частично засегнатите са 4.

Според живеещите в района от началото на годината палежите на автомобили са около 10.

От СДВР съобщиха, че при тях е постъпил сигнал за 1 изгорял автомобил и 2 леко засегнати от тази нощ, като случаят се разследва.

