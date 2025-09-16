Регионални

Галина Стоянова подкрепи първокласниците в първите им стъпки в света на знанието

Всяко дете, което тази година за първи път прекрачва училищния праг, получи специален подарък от Галина Стоянова

16 сеп 25 | 16:30
80
Никол Симова

По случай първия учебен ден кметът на Община Казанлък Галина Стоянова отправи сърдечен жест към всички първокласници и училищни директори в общината.
Всяко дете, което тази година за първи път прекрачва училищния праг, получи специален подарък от Галина Стоянова – книжка с лично послание от нея и училищни пособия, за да започне уверено своето пътешествие в света на знанието.
С жест на внимание и подкрепа бяха уважени и всички 26 директора на училища в общината, които получиха тефтери, с пожелание за успешна и ползотворна нова учебна година от кмета на Община Казанлък.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Никол Симова
Още от Регионални
Коментирай