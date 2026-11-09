ELEVATE TOUR събира туристическия бизнес в Бургас за перспективите пред сектора през 2027 г.

На 11 ноември 2026 г. от 18:00 ч. в хотел „България“ ще се проведе ELEVATE TOUR: BURGAS, организирано съвместно от URBO Studio, HotelsPoint и Община Бургас. Под темата „Бургас и Черноморието 2027: събития, иновации и възможности за развитие в туризма“ срещата ще събере представители на туристическия бизнес, местната власт и технологичния сектор за дискусия за търговските перспективи пред региона.

След силния интерес към изданията във Варна и Пловдив, поредицата продължава в Бургас с акцент върху възможностите за привличане на нови посетители, увеличаване на приходите и развитие на туристическото предлагане извън активния летен сезон. Форматът насърчава обмена на практически опит и създаването на партньорства между компании и организации, които имат пряка роля в развитието на дестинацията.

По време на събитието ще бъдат обсъдени бизнес потенциалът на значимите събития, перспективите за летния сезон през 2027 г. и възможностите за по-ефективни продажби чрез дигитални инструменти и нови канали за дистрибуция. Сред основните теми са също позициониране на местата за настаняване, достигането до нови пазари и създаването на общи продукти, които свързват хотелския престой с културни, гастрономически и развлекателни преживявания.

В дискусията ще участват Манол Тодоров, заместник-кмет „Спорт и туризъм“ на Община Бургас, Андрей Лилов, управител на URBO Studio, Динко Тодоров, съосновател и CEO на HotelsPoint, и Александър Алексиев, мениджър бизнес развитие в HotelsPoint. Те ще представят различни гледни точки към развитието на региона - от взаимодействието между местната власт и бизнеса до технологичните решения, хотелските продажби и търговските партньорства.

Специално внимание ще бъде отделено на възможностите отделните участници в туристическия сектор да обединяват своите услуги в по-привлекателни предложения. Подобно сътрудничество може да създаде допълнителни поводи за пътуване, да насърчи по-дълъг престой и да разшири ползите от туристическия поток към повече местни бизнеси.

ELEVATE TOUR: BURGAS е насочено към хотелиери, туроператори, туристически агенти, ресторантьори, представители на културни обекти и атракции, организатори на събития и доставчици на туристически услуги. Програмата предвижда лек кетъринг и време за неформални професионални срещи, обмен на контакти и обсъждане на бъдещи партньорства.

Участието е безплатно, с предварителна регистрация. Регистрирайте се от тук: https://urboapp.com/bg/e25689-the-elevate-tour-burgas-11-11-2026#