Бургас - център за фестивали, културни, образователни, ИТ и спортни събития

Концерти на големи музикални звезди, сред които световната рок легендата Лени Кравиц, грандиозни международни спортни събития, с участието на актуални спортни величия и млади надежди, домакинство на престижна Международна олимпиада по изкуствен интелект - IOAI. Това са само част от разнообразните събития, които се случиха и предстои да се състоят в Бургас през 2024 г.

Управата на града има амбиции той да се развива не само като туристическа дестинация, а също така като културна и фестивална дестинация, да бъде домакин на големи международни образователни и спортни инициативи.

Бургас се очерта като предпочитана локация за провеждане на културни събития през последните години, а Морска гара е запазена марка за големи музикални събития.

В началото на август там се проведе любимият Spice music festival, с обичаните звезди от 90-те.

За първи път на сцената на SPICE се качиха артисти като John Newman, David Tavare, Pandjabi MC, KLF feat. Goddess и Wanda Dee, а E-Type, 2 Unlimited, Haddaway, вече са били на сцената на фестивала, но феновете им непоколебимо ги пожелаха отново в специална анкета. Впечатлени от българската публика, артистите не се поколебаха да приемат поканата за повторно участие през 2024 год. И партито бе запомнящо се с многохилядната публика.

Още в първия ден на тазгодишното издание организаторите обявиха датите за седмия Spice Music Festival, който през 2025 г. ще се проведе на 8 и 9 август. Очаква се част от първите потвърдени имена в него да бъдат обявени в края на този месец и по думите им ще се включат нови имена, които досега не са участвали във фестивала. Успоредно с това в продажба ще бъдат пуснати и първите 1000 билета за най-големите фенове.

Под бургаското небе на 6 август близо 15- хилядна публиката пя и се забавлява с експлозивния, емоционален и безкрайно талантлив музикант Лени Кравиц. Концертът бе част от турнето на американеца "Blue Electric Light Tour".

Пространството се оказа тясно за всички желаещи да се докоснат до музиката на звездата. Публиката беше от цяла Европа.

Освен синглите от новия си албум, Лени Кравиц представи в Бургас и едни от най-обичаните си песни- "American Woman","Fly Away"," I Belong to You". Певецът беше с феноменален бенд. От сцената той се обърна към публиката:

"Уау! Всички вие, красиви хора, които ни посрещате във вашата красива страна. Бях тук през последните два дни и не се натъкнах на нищо друго освен на красиви емоции и на всички, които ни посрещаха и ни караха да се чувстваме като у дома си. Обещавам ви, тъй като ще бъдем на път през следващите пет години, това да бъде редовна спирка в нашите турнета!"

Рекорден брой посетители - близо 20 000 събра в двата фестивални дни тийн събитие номер 1 в страната - Teen boom fest. То се проведе отново на Морска гара на 17 и 18 август. Специален гост бе Криско и най-актуалните инфлуенсъри. Емблематични имена от хип-хоп и рап сцената ще вземат участие в тазгодишното издание на "Егаси феста" - C-BLOCK, TURBO B, DOWN LOW, Румънеца и Енчев, DJ MARTI G и други.

Буквално за часове бяха разпродадени билетите за концерта на обичаната бургаска певица Тони Димитрова, който бе на 17 август в Летния театър. Ден по-късно пред огромна публика пя и поп звездата Миро. Публиката бе на крака и на емоционалния концерт на бургаската емблема Стефан Диомов, озаглавен "Здравей, как си, приятелю".

Звездните гости на августовската вечер на традиционния фестивал "Джаз Бургас" във "Флората" бяха "Iris Jenster quartet" и "Безклавишно трио" - Теодосий Спасов.

През август Бургас бе домакин на Международния куклен фестивал на открито "Дни на куклите". По традиция той се провежда на открита сцена "Охлюва" и представя театри от цял свят.

Очаквано събитие за бургалии и гостите на града е фестивала с "С книга на плажа" , който събира водещи издателства в различни евенти около Експозиционен център "Флора" в Приморски парк. В разгара на лятото градът бе домакин на Черноморски международен литературен фестивал.

Над 50 писатели, издатели, преводачи, литературни агенти от Турция, Грузия, Украйна, Румъния и България гостуваха на първото издание на фестивала.

Близо 2 месеца в Културен център "Морско казино" в Бургас гостува ексклузивна изложба графично изкуство "Модернистите на XX век", която включва графични творби на големите творци Пабло Пикасо, Салвадор Дали, Марк Шагал и Хуан Миро.

На различни локации в Бургас се проведе в средата на август и 10-то и единствено Международно скейт състезание в България Burgas Skate Open.

През август се провеждат и традиционните за града Бургаски музикални празници и Международния фестивал на изпятата поезия "СОЛЕНИ ВЕТРОВЕ".

Специален акцент в разнообразната програма от събития на Община Бургас е Международна олимпиада по изкуствен интелект - IOAI. В нея ще вземат участие над 180 ученици от 37 държави в цял свят идват в Бургас от 9 до 15 август. Престижното състезание съчетава традиционния научен подход с последните постижения в изкуствения интелект.

През септември градът ще бъде домакин на Европейско първенство по корабомоделизъм, на Международния фестивал за исторически и документални филми DOCK, концерта с любими поп звезди "Обичам Бургас", есенното издание на цветното изложение "Флора", Международния филмов и литературен фестивал "Синелибри".

Задават се и големи спортни събития в Бургас до края на годината- Световно по латиноамерикански танци и включването на града отново в 71-Международна колоездачна обиколка на България.

На 24 август за първи път в България - в Бургас идва една от най-големите световни ММА организации BRAVE Combat Federation. Зрелищните битки на най-добрите бойци ще се играят в Арена Бургас.

Грандиозна галавечер BRAVE 86 ще събере на 24 август на едно място десетки шампиони, сред които олимпийският шампион по класическа борба от Париж 2024 Семен Новиков, Благой Иванов-Багата, братята Кубрат и Тервел Пулеви, световните шампиони по самбо Румен и Росен Димитрови, няколко поколения самбисти, световни и европейски шампиони по карате, кикбоксьори, медалисти по бразилско жиу жицу, и др.

В Бургас пристига Хамзат Мааев, който е част от файткартата и който също е наричан "вълк" като известния му сънародник, както и доскорошното острие в UFC Мохамед Мокаев.

Още няколко големи спортни събития предстои да се проведат в града - Международна ветроходна регата "Сарафово къп", Международен турнир по водна топка "Шуната", Европейско първенство по водна топка за мъже до 19 г., Открит международен шахматен турнир "Купа Бургас 2024", 9-ти Golden Age Gym Festival - Бургас и още много други.

Тези събития ще привлекат както местни, така и международни спортисти и зрители, допринасяйки за популяризирането на града и като спортна дестинация.

Бургас пулсира с ритъма на лятото, но културният, фествален и спортен афиш отдавна е заличил част от строгите рамки на сезона. Това е посоката, в която градът уверено върви,вълнува и вдъхновява.

