„Бъди смел, бъди добър!“ продължава с нови инициативи за деца и родители в Стара Загора

Продължава дейното участие на Община Стара Загора в новото издание на Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Поредицата от инициативи под мотото „Бъди смел, бъди добър!“ се организира от Държавната агенция за закрила на детето, а местната изпълнителна власт проявява активна причастност за втора поредна година.

Годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето се отбелязва на 20 ноември, четвъртък. Знакова сграда в Стара Загора - тази на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“, ще бъде осветена като символ на борбата срещу насилието над деца. На 20 ноември миналата година, когато се навършиха 35 г. от приемането на основополагащия Международен акт за правата на детето (конвенцията), сградата на общинска администрация бе осветена в син цвят. Жителите на града ни чуха и аудио призив с послание срещу насилието над деца.

От 20 до 26 ноември 2025 г. пък ще се проведе „Седмица, посветена на детските права“, през която ще се организират дискусии с деца, родители и професионалисти по темата за правата на детето. Към тази инициатива вече се присъединиха: МКБППМН, Фондация „Мисия криле“, Сдружение „Самаряни“ и трите Центъра за обществена подкрепа на територията на общината, които предлагат услуги в общността за деца и семейства.

В рамките на кампанията, МКБППМН ще отпечата и разпространи в училищата от общината постери „Детски права и отговорности“, а на 24 и 25 ноември 2025 г. ще организира беседи в часовете на класа в няколко училища. Това са: НУ „Димитър Благоев“, ОУ „Бойчо Русев“ в с. Преславен, ОУ „Христо Ботев“ в с. Хрищени, Девето ОУ „Веселин Ханчев“, Дванадесето ОУ „Стефан Караджа“, ПГСД „Инж. Недьо Ранчев“, ПГОХ „Райна Княгиня“ и ПГЕТ „Г. С. Раковски“

„Комплекс за социални услуги за деца и семейства“, който се управлява от Фондация „Мисия криле“, ще реализира 2 групови програми: „Кико и ръката“, предназначена за деца в предучилищна възраст и „Помисли преди...“ - програма за деца и младежи в училищна възраст. Вече са договорени сесии в ЦДГ „Мечо Пух“ и ОУ „Христо Ботев“ в с. Хрищени.

В рамките на седмицата Сдружение „Самаряни“ предвижда да реализира интерактивна работилница в извънучилищна среда на тема „Бъди смел! Бъди добър!“ и съвместна инициатива в училищна среда на тема „Къде расте добротата?“.

Центърът за обществена подкрепа в Стара Загора, който се намира на ул. „Родопи“ №48, организира в Деня на християнското семейство кръгла маса за родители и деца, на която ще се дискутират детските права, регламентирани в международното и национално законодателство, а за децата са предвидени ролеви игри с послание за толерантност и уважение едни към други.

ЦОП/Общностен център за деца и семейства в Стара Загора ще организира празник, на който с песни, игри и танци децата в норма, които посещават ДГ № 5 „Мечо Пух“ и децата със забавяне в развитието, посещаващи Центъра, да осъзнаят какво означават толерантност и съпричастност.

