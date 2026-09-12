„Бъди смел, бъди добър!“ продължава с нови инициативи за деца и родители в Стара Загора
В рамките на кампанията МКБППМН ще отпечата и разпространи в училищата от общината постери „Детски права и отговорности“
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В рамките на кампанията МКБППМН ще отпечата и разпространи в училищата от общината постери „Детски права и отговорности“
Експерти изразиха мнения на дискусия, провеждаща се в София
Ощe пpeди двe гoдини ни ĸaзaxa, чe cмянaтa нa вpeмeтo щe бъдe oтмeнeнa
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