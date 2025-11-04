Авария остави един град без вода

Голяма авария остави Асеновград без вода във вторник. В продължение на деня екипи на ВиК отстраняваха повредата в помпена станция "Лаково". Но след обработката на първоначалната авария в непосредствена близост възникна нова, съобщиха от пресцентъра на общината, информира NOVA.

Работата на екипите на ВиК продължава, но няма прогноза кога ще се пусне водата, уточниха от кметската администрация.

Две аварии на довеждащи водопроводи - едната от през нощта, а другата от вторник сутринта оставиха града без питейна вода. Захранващ водопровод до помпена станция „Лаково“ и друг край вилната зона "Параколово" са излезли от строя.

Аварийните екипи работят за отстраняване на повредите като обещанието беше до края на работния ден във вторник водоподаването да бъде възстановено, но това така и не се случи заради новите пробиви.

В селата около Асеновград водоснабдяването е нормално.

