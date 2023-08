5-дневният фестивал посветен на страхотната музика и пивото започва в Стара Загора от 30 август

За осма година жителите и гостите на Стара Загора ще имат възможността да се насладят на качествено пиво, мезета и страхотна музика във вече превърналото се в традиция събитие „Beerфестът“. Петдневният фестивал започва от 30 август и до 3 септември ще предложи незабравими изживявания с любими български и чужди хитове, изпълнени на живо от откритата сцена в парк „Загорка“. Както всяка година, входът е свободен. Отново ще има тематични кътове, предлагащи преживявания и възможност за незабравими снимки, свежо алкохолно и безалкохолно пиво от портфолиото на пивоварна ЗАГОРКА и висококачествени бирени мезета от магазини „АЯКС“.

През 2023 година, организаторите от Община Стара Загора и пивоварна ЗАГОРКА, с подкрепата на „АЯКС“, са подготвили музикалната програма, разпределена в пет дни, с различни стилове музика. Старт на Beerфестът на 30.08 (сряда) ще дадат Beyonce Tribute от Стара Загора, а след тях ще видим уникалното преобразяване на великобританеца Tony as Robbie Williams. Програмата продължава с прекрасната Мария Илиева и ще завърши подобаващо с Pavell & Venci Venc. На 31 август първи на сцената на „Beerфестът“ ще излезе Донко Марков, който ще потопи присъстващите в магията на традиционния български фолклор. След него публиката ще може да се наслади на гласа на Невена Цонева, а музикален финал на вечерта ще дадат любимите ТОНИКА СВ. Третата вечер ще е под знака на хип-хопа. След страхотното шоу по време на миналогодишния фестивал, отново DJ Stevie G Official и DJ Stanchika ще радват феновете на хип-хопа, но тази година в колаборация с Irie Bear. Старозагорецът Keranov пък ще реди хип-хоп рими заедно с Manata и JAY, ще има изпълнения и на Fyre & Theo, както и на Гумени глави и R&B Records All Stars. На 2 септември „Beerфестът“ ще е на рок вълна заедно с Rockstage, Nikeca, Linkin Park Real Tribute от Унгария и Red Hot Chili Peppers Real Tribute от Сърбия. През последната вечер на фестивала на сцената ще се качат Аудиосфера, Caliberty, Inner Glow, а финалът ще е с музиката на Остава.

В подкрепа на отговорната консумация, както и безопасността на пътя по време на „Beerфестът“ е осигурен автобус, който ще превозва до и от фестивала, като част от инициативата на пивоварната компания „Карай трезво! Шофираш ли, не пий!“.

Beerфестът се провежда от 2015 г. и с годините постепенно се превръща във важна част от календара с културни събития на Стара Загора. Негови организатори още от старта му са Община Стара Загора и пивоварна ЗАГОРКА, а основен съмишленик и партньор е „АЯКС“.

Повече подробности за програмата и любопитна информация за „Beerфестът“ са публикувани на страницата на фестивала във Facebook: thebeerfest.

Допълнителна информация

За ЗАГОРКА АД, част от корпорация HEINEKEN

Пивоварната на ЗАГОРКА АД има над 120-годишна история, датираща от създаването на първото пивоварно дружество в Стара Загора. През 1994 г. „Загорка” АД се присъединява към глобалното семейство на HEINEKEN. От тогава до днес компанията се ангажира да развива своя бизнес устойчиво и отговорно чрез платформата си за устойчиво развитие „Създаваме по-добър свят“, като насочва своите усилия в три сфери, в които може да направи положителна промяна: опазване на околната среда, социална отговорност и отговорна консумация.

През 2013 г. МОСВ отличава „Загорка” АД с наградата „Зелена България” за бизнес с цялостен принос за опазване на околната среда. От 2015 г., в три поредни години, ЗАГОРКА печели първите места в конкурс за „Най-зелена компания” в сектора на бързооборотни стоки и е най-зелената и отговорна компания в бирената индустрия, според консуматорите.

Портфолиото на компанията предлага разнообразие от висококачествени продукти, които отговарят на вкуса на взискателния български потребител – Загорка, Heineken, Ариана, Birra Moretti, Amstel, Stolichno, Starobrno, Desperados и сайдер Крадецът на ябълки. Безалкохолните предложения, които дават възможност за отговорен избор на бира с 0.0% алкохол: Загорка 0.0%, Heineken 0.0 и Ариана Радлер 0.0%.

Кампаниите на ЗАГОРКА, в подкрепа на отговорната консумация през годините са „Когато шофираш, никога не пий“, „Game Over – Алкохолът не е игра“, „Карай трезво“, “Dance More, Drink Slow”, "Moderate Drinkers Wanted" и др.