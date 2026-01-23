25-то издание на маскарадните игри предстои в Стара Загора

На 1 март 2026 г. (неделя) Античната улица в Стара Загора отново ще се изпълни със стотици маскирани персонажи от цялата страна.
Двадесет и петото издание на колоритния празник ще започне в 10.00 часа с празнично дефиле, което ще огласи централните улици на града.
Основни организатори на събитието са НЧ „Николай Лилиев 2005“ и НЧ „Настроение 2017“ Стара Загора.
Кукерските игри са предвестник на пролетта с наричания за здраве и плодородие. Жителите и гостите на града ще видят колоритни маскирани персонажи, пъстра феерия от костюми, танци и ритуали на магични същества.
