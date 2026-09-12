25-то издание на маскарадните игри предстои в Стара Загора
Събитието се организира от НЧ „Николай Лилиев 2005“ и НЧ „Настроение 2017“ Стара Загора с подкрепата на Община Стара Загора
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Събитието се организира от НЧ „Николай Лилиев 2005“ и НЧ „Настроение 2017“ Стара Загора с подкрепата на Община Стара Загора
Художествена изложба „Маскарад", посветена на юбилейното 25-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва" беше открита в Перник от...
Дружеството за приключенски спортове "Зелена стъпка" организира маскарада на скорост Разград. Бегачи с костюми и маски с тиквени фенери в ръце ще оби...
Благоевград. Близо 2000 кукери и сурвакари сътвориха истинско шоу в центъра на Благоевград вчера. От едногодишни хлапета до 80-годишни старци доказаха...
Благоевград. 11-годишната Ани и 6-годишният Алекс са победителите в коледния маскарад в Благоевград. Тържеството, което се отличи с редица модни дефил...