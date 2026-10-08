С много настроение и богата музикално-танцова програма децата от ДГ „Славейче“ откриха новата учебна година.
Те демонстрираха отлична подготовка и завладяха публиката с изпълненията си – пяха, танцуваха и превърнаха първия учебен ден в истински празник за децата и гостите.
На събитието бяха кметът на община Казанлък Галина Стоянова, настоящият директор на детската градина г-жа Петя Георгиева, както и бившата директорка на „Славейче“ г-жа Елена Тонев.
Кметът зарадва децата с най-различни занимателни игри, книжки и други подаръци, които да внесат още повече настроение и любопитство в ежедневието им.
Със своята енергия, талант и неподправено детско настроение малките домакини дадоха красив старт на новата учебна година.
17 ДГ „Славейче“ посрещна новата учебна година с пъстър празник
Кметът зарадва децата с най-различни занимателни игри, книжки и други подаръци
С много настроение и богата музикално-танцова програма децата от ДГ „Славейче“ откриха новата учебна година.
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