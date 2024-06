Защо крал Чарлз има два рождени дни

Истинският рожден ден на крал Чарз Трети е на 14 ноември. Но защо Чарлз празнува днес и отбелязва рождения си ден два пъти?

Днес всъщност монархът е почетен с публични тържества и парад, известен като Trooping the Colour.

По време на церемонията Trooping the Colour, която се провежда всяка година през втората събота на юни, над 1400 войници, 200 коня и 400 музиканти ще преминат от Бъкингамския дворец по The Mall до Horse Guard's Parade и обратно.



Според Household Division името на парада идва от това, че офицерите от различните полкове на британската армия показват своите знамена или "цветове".



Произходът му води началото си от бойното поле, когато тези знамена са били сигнал за събиране на войниците.



"За да се гарантира, че всеки войник ще може да разпознае цветовете си, знамето редовно се разхожда или "разхожда" из редиците", казват от Кралските музеи в Гринуич.



"Цветовете на даден полк придобиха огромно значение за служещите войници, а придобиването или загубата на цветовете се възприемаха като решаващи моменти в битката."



Но защо празникът не се провежда на истинския рожден ден на краля през ноември?



Традицията монархът да има както действителен, така и "официален" рожден ден датира от XVIII век.



През 1748 г. крал Джордж II решава да съчетае ежегодния летен военен марш с празнуването на рождения си ден, въпреки че е роден през ноември.



Причината, поради която празненствата се провеждат през юни, е и доста практична, тъй като времето обикновено е по-добро, което е логично.



Кралските музеи в Гринуич отбелязват: "Тъй като ноемврийският рожден ден е твърде студен за празничен парад, той обвързва празненствата си с ежегодния военен парад Trooping the Colour."



Така че в крайна сметка британското време е отговорно за това, че кралят има два рождени дни.



Макар че, тъй като рожденият ден на принц Уилям е на 21 юни - което съвпада напълно с ежегодния Trooping the Colour - когато евентуално наследи трона, той може да има само един като всички нас, обикновените хора...

/ГласНюз/

