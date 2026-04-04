Виктор Калев с ново лице! Феновете в лют спор (СНИМКА)

Любимият актьор от "Шоуто на Слави" Виктор Калев, известен с невероятните си превъплъщения в ролята на Лили Иванова, изненада феновете си, появявайки се с... "ново лице".

Появата му пред публика предизвика серия разнопосочни коментари. Едни твърдят, че Калев се е подмладил, други - че изглеждал „като с маска“, а социалните мрежи бързо се изпълниха с коментари за евентуални естетични намеси и загуба на характерното му излъчване, пише Хот Арена.

По думите на хора, присъствали в залата, лицето на Калев било необичайно изгладено, без почти никакви бръчки или естествени линии. Според други направо не приличал на себе си.

„Все едно беше с маска“, коментират зрители, които веднага започнали да обсъждат промените в социалните мрежи.

Най-често спряганата версия е, че актьорът е прекалил с естетичните процедури в опит да върне младежкия си вид. Според упорити слухове в светските среди Виктор Калев е минал през серия интервенции в известна столична клиника, предпочитана от редица родни звезди.

Говори се за комбинация от ботокс, който да изглади челото и зоната около очите, както и хиалуронови филъри в скулите и устните, целящи да придадат обем и свежест. Някои дори твърдят, че е използвана и процедура за стягане на кожата с апаратна технология, която допълнително „замразява“ изражението. Резултатът обаче според повечето коментари е - неестествен. Вместо да изглежда по-млад, Калев е загубил част от характерното си излъчване - онова, което го прави толкова разпознаваем на сцената. „Той живее чрез лицето си, а сега то сякаш е застинало“, коментират хора от гилдията, визирайки факта, че актьорската му сила винаги е била именно в мимиките.

Според клюките актьорът се е подложил на процедурите под влияние на близки до него хора, които настоявали, че трябва да „осъвремени“ визията си, за да бъде конкурентен на по-младите лица в телевизията.

В социалните мрежи реакциите са крайни - от откровено притеснение до открита подигравка. Част от фоновете му не крият разочарованието си и дори го призовават да спре с корекциите, преди да е изгубил напълно естественото си излъчване.

