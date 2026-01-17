Турски рапър изуми баща си. Сбъдна негова мечта

Турският рапър Blok3 или Хакан Айдън, направи уникален подарък на баща си.

Известният рапър купи луксозен автомобил на стойност 10 милиона турски лири за рождения ден на баща си, пишат турски медии.

Blok3 обявиха този специален момент с видеоклип и бележка, споделени в профила им в социалните мрежи. В публикацията си те написаха: „Днес купих на баща ми колата, за която мечтаеше от години. Искам да увековеча този момент. Татко, винаги ли ще бъдеш този, който ще прави всичко за нас? Този път го направихме ние за теб. Татко, това е твое.“

Публикацията на рапъра бързо събра хиляди харесвания и коментари, като феновете споделиха съобщения, хвалещи отдадеността на Blok3 към семейството му.

Междувременно, преди това се появиха твърдения, че Blok3 печели приблизително 14 милиона турски лири на месец единствено от приходи от Spotify. Тази цифра подчертава икономическото въздействие на успеха на младия рапър в музикалните платформи

