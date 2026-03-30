Триминутен брак! Жена се разведе моментално след сватбата си

Бракът на двойка приключи рекордно бързо, траейки само три минути, след като младоженецът се подигра на булката на излизане от залата. Смайващият случай е от Кувейт, съобщава Daily Star.

Момичето подало молба за развод веднага след сватбата заради една-единствена дума от младоженеца си.

Според местните медии, веднага след като си разменили обети и пръстени, младоженците се обърнали, за да напуснат залата. В този момент булката се спънала и мъжът й я нарекъл "глупачка". Тя веднага поискала развод и го получила.

Когато историята стана вирусна в социалните мрежи, мнозина застанаха на страната на бившата съпруга, пипше "Блиц".

"Ако е започнал да се държи така от самото начало, по-добре да се разделим с него“, коментира интернет потребител. "Брак без уважение е провален още от самото начало", отбелязва друг.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com