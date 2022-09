Топ 5 на храните в диетата за отслабване

Aмерикански диетолози изброиха пет храни, които е важно да добавите към диетата си, ако искате да отслабнете, пише БГНЕС, позовавайки се на Eat This, Not That!.

Боровинки

Диетологът Лиза Янг смята, че в хладилника на човек, който иска да отслабне, трябва да има боровинки. Те имат ниско съдържание на калории и високо съдържание на фибри, което ви помага да се чувствате сити, казва тя. Янг предлага да купувате плода пресен или замразен.

Можете да го ядете самостоятелно или да го добавите към кисело мляко. А ако искате да усетите вкус на пай, стоплете боровинките в микровълновата, съветва диетоложката.

Овесени ядки

Друг незаменим продукт са овесените ядки. „Овесената каша е здравословна и засищаща закуска, която отнема само няколко минути за приготвяне. Тя съдържа фибри, които ще ви помогнат да се почувствате сити“, твърди Янг.

Орехи

„Орехите са невероятно засищащи, благодарение на комбинацията от протеини, фибри и здравословни мазнини“, казва диетоложката Лорън Манакър. Този продукт съдържа здравословни омега-3 мастни киселини, които не само помагат при отслабване, но и имат положителен ефект върху здравето на сърцето.

Замразени зеленчуци

Лиза Янг също така посъветва да се запасите с разнообразни замразени зеленчуци. Според нея те ще ви помогнат да отслабнете, защото са нискокалорични, богати на фибри и антиоксиданти.

Сьомга

В заключение, Манакър препоръчва добавяне на богата на омега-3 сьомга към диетата. „Включването на сьомга или друга мазна риба в диетата два пъти седмично може да помогне на хората да отслабнат, ако е част от цялостна балансирана и здравословна диета“, обясни тя.