Тамара Глоба разкри кои зодии да се готвят за грандиозни промени

Известният астролог Тамара Глоба предупреждава: предстои период, когато събитията „се натрупват“ едно след друго. Откажете едно обаждане и ще пропуснете шанс; направете крачка напред и ще спечелите месеци.

Представителите на три зодиакални знака са на прага на седмица, в която едно решение може да промени всичко. Пропуснете го и ще съжалявате по-късно. Възползвайте се от възможността и ще получите резултата, за който сте мечтали.

Близнаци: Идеите летят от всички посоки, но капанът е в детайлите.

Близнаците са изправени пред истинска лавина от предложения. Някой ще ви покани да се присъедините към проект, някой ще ви предложи бърза печалба, а на хоризонта може дори да се задава съдбовна среща. Но ето уловката: не всичко ще бъде такова, каквото изглежда на пръв поглед.

Съвет за кариера: Проверявайте всяко споразумение три пъти. Една ненужна клауза в договора и може да се окажете в дългове. В отношенията: случайна среща може да е началото на история, но не бързайте да се доверявате на първото впечатление.

Главната тайна на седмицата от 29 септември: хладният ум ще победи горещото сърце.

Рак: Време е да се изкажете, а не да мълчите

Вселената е приготвила различен обрат за Раците. Тук чувствата, а не работата, заемат централно място. Ако във връзката ви се е таило негодувание, то ще изплува на повърхността. И бъдещето ви зависи от това как ще разрешите този проблем.

Семейство и близки: един честен разговор е по-добър сега от месеци мълчалива война. Съвет от астролог: не отлагайте трудните думи. Те ще бъдат ключът към доверието.

И да, през седмицата на 29 септември, дори едно просто „хайде да поговорим“ може да върне топлината, която сякаш е била изгубена.

Козирози: Възможност, която не бива да се пропуска

Козирозите най-накрая са достигнали момента, в който усилията им ще бъдат забелязани. Ръководството им обръща по-голямо внимание, колегите ги оценяват – и сега е моментът да дадат най-доброто от себе си, пише zajenata.bg.

Работа: Заемете се с това, от което другите се страхуват. Успехът ще бъде вашият билет за повишение. Бизнес и връзки: Не пропускайте нови връзки. Едно телефонно обаждане може да отвори вратата към изгодни сделки.

