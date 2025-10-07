Стоичков бесен! Готвят голям номер на Мика

Айкут Рамадан, от когото първородната щерка на Христо Стоичков има дъщеря Миа, иска и той да има права над нея. Турчинът е завел дело в Софийския градски съд, което ще се гледа при затворени врати. Причината, че момиченцето е още малко, само на осем години и не трябва да му се предизвиква излишен стрес. Айкут и Мика нямат брак, а щерката на Камата го напусна заради безкрайните изневери, които й причиняваше. Двамата се разделиха само три години, след като заживяха заедно.С днешна дата Михаела Стоичкова се омъжи за архитекта Мартин Трайков, който също има дете от предишната си връзка.

Мотивите на Айкут били, че момиченцето им се отглежда почти изцяло от неговите баба и дядо по майчина линия, а Мика предпочитала да пътува и да се радва на живота с новия си мъж.

Освен това турчинът изтъкнал, че разполага със солидни доходи зад океана и затова можел да даде на наследницата си добър живот и солидно образование.Камата беснеел, понеже бил много привързан към първородната си внучка и бил готов на всичко ,за да не я даде на татко й.

До воаяжите в съда го придружавала новата му годеница Бесте Сабри.Тя е една от най-харесваните и коментирани лица в Би Ти Ви. В момента е в отпуск и не се знае дали ще се завърне на екран или ще замине с мъжа си Айкут Рамадан в Америка, пише Клюки.бг.

