Ето какво направи бесен селянин с наша банкнота!
В стремежа си да бъде оригинален
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В стремежа си да бъде оригинален
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Но хората, които не познават любовта, не могат да разберат това, каза още той
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Оставиха ме сам, възмути се лидерът на ГЕРБ
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Бившият зам.-министър написа остър хост във Фейсбук
Гриша Ганчев излезе бесен от Изпълкома два часа след началото на заседанието, провеждащо се на ул. Иван Асен II. Колегата му Петър Величков уточни: „М...