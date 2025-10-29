Синоптичка изненада хората! Къде ги прати

Синоптичката на Нова телевизия Деница Стоянова изненада зрителите, като ги прати на шопинг.

Въпреки че края на октомври ни носи по-високи температури, не трябва да забравяме, че сезона на палтата и топлите ботуши е съвсем близо. Точно сега е моментът да се подготвим за студеното време през следващите месеци и да му се насладим по един стилен начин, който ни носи топлина и приятно настроение, посъветва тя.

Иначе Деница Стоянова съобщи, че спокойното и приятно есенно време е продължава и през утрешния ден.

Ще бъде предимно слънчево, подчерта тя. В следобедните часове от запад ще се появи разкъсана средна и висока облачност, но ще остане без валежи. Вятърът вече ще е слаб, до умерен от юг и показанията на термометрите бързо ще вървят нагоре.

Така максималните ще достигат от 16 - 17° във високите западни полета, до 22-23 на места в Предбалкана и североизточните части от страната.

