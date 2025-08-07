Силна магнитна буря ни удря до часове

Според специализирания сайт за прогнози на слънчеви изригвания Meteoagent на 8 август ни очаква силна магнитна буря. Прогнозата за петък показва индекс от шеста степен, което е много високо ниво на геомагнитна активност.

Стойностите на геомагнитната активност се измерват с Кр-индекс. Степените на този индекс биват ниска, средна и висока. Ниските степени на Кр - индекса са до четвърта, четвърта степен се счита за средно ниво на геомагнитна активност, а от там нагоре нивата са високи.

Трябва да се има предвид, че онлайн прогнозата за слънчеви изригвания и бури се изчислява с помощта на сателитни системи и научни международни метеорологични лаборатории по целия свят и че се актуализира постоянно, заради слънчевата активност.

Всички сме чували за слънчевите изригвания, но как ги обяснява науката? Става въпрос за мощни изблици на енергия, които произхождат от Слънцето. Тази енергия се състои от заредени частици, като протони и електрони, които пътуват в космоса с изключително високи скорости.

Когато тези частици достигнат Земята, те взаимодействат с нашето магнитно поле и атмосфера, което води до различни ефекти. Тези ефекти могат да се видят под формата на полярни сияния, радиозатъмнения, смущения в сателитите и повреди в електропреносната мрежа, обяснява Meteoagent, пише "Актуално".

