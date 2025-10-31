Сатовча се превърна в музей на открито

„Чешмата е живот. А животът тук извира отвсякъде.“Така казват жителите на община Сатовча, която официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес като мястото с най-много чешми с питейна вода в света.

Община Сатовча е разположена в Югозападните Родопи и обхваща части от долината на река Места и от Югоизгочната част на Дъбрашкия дял. На изток граничи с община Доспат, на запад с община Гърмен, на север с община Велинград, а на юг с Република Гърция и част от община Хаджидимово. Родопчани вече берат плодовете от десетилетна традиция и усилия. За местните хора изграждането на чешма е акт на духовно наследство и благодеяние – символ на вяра, благодарност и родова памет.

Тази традиция – да се издигат чешми в памет на близки и за благословия на рода – превърна района в жив музей под открито небе. По пътя към Сатовча всяка крачка отвежда до нов извор – зидани каменни чешми, украсени с надписи, мраморни плочи и малки беседки за отдих.

„Тази чешма е от дядо ми и баба ми. Намерили са вода и са я изградили. Аз я поддържам и направих беседка, за да може хората да седнат, да си починат, да си пийнат водичка и да опекат нещо на барбекюто“, споделя Асан Хаджиев от село Осина пред Нова телевизия.

Всички чешми са изградени с лични средства и труд на местните хора. Именно това вдъхновява общината да подаде кандидатура до „Гинес“. Подобни традиции има в Турция и Индия, но никъде по света не се среща такава гъстота на извори с питейна вода на толкова малка територия.

Любопитен момент от процедурата била грешка в превода – комисията първоначално очаквала „фонтани“, а не „изворни чешми“. След уточнението, че става дума за действащи извори с питейна вода, проверката преминала успешно.

„Екипът на Гинес избра няколко номера – 28, 300, 500 – и провери на място дали чешмите съществуват и текат. Казаха, че ако дори една липсва, рекордът няма да бъде признат. Всички бяха наред“, споделят организаторите.

За жителите на Сатовча всяка чешма е символ на живот и благодарност. Вярва се, че ако дори една птичка отпие вода, желанието на дарителя се сбъдва. Сред най-известните майстори са покойният Агуш Джалев от село Кочен, изградил над 40 чешми, и Асанзия Инелев от Сатовча – с повече от 60.

„Цяло лято беше пълно по чешмите – идват туристи, снимат се, слушат легендите. Водата е изворна, изследвана и отлична за пиене“, разказват местните. От 2012 година насам, всяка първа събота на юли, Сатовча отбелязва Деня на чешмата и семейството – празник, който събира местни жители, родове и гости от цялата страна.

