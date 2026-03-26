Родна чалгаджийка вбесила Неймар

Фолкпевицата Диона разкри, че голмайстор №1 в историята на бразилския национален отбор по футбол Неймар често я е канил в Париж.

Бившият ас на Барселона и ПСЖ се е свързал с нея чрез социалните мрежи, но до среща между двамата така и не се стигнало.

Пред Благой Георгиев дамата добавя, че поканите са били отправяни, докато бразилецът беше част от френския гранд ПСЖ в периода 2017 - 2023 година.

"Ти знаеш ли, че съм си писала с Неймар? Гледаше ми сторитата и ме беше поканил във Франция. Той ми беше звънял. Беше ми пратил едно клипче, направила съм скрийнрекордър, но ми се разсърди и вика: "Ти затова ли си пишеш с мен, да си снимаш клипчета с мен?".

Оттогава загубихме връзка, спрях да се пиша с него. След това си бяхме писали малко, само като разбрах, че там жени ли се, дете ли имаше? 2021-ва година, отдавна е било. Аз съм пуснала скрийнрекордър, на него му излиза и ми се беше разсърдил. Беше ми писал "Waiting for you to come to Paris" (Чакам те да дойдеш в Париж) и "I like your style" (Харесвам стила ти).

Аз му бях писала някакви работи и му бях пращала клипчето, че ми трябва билет за Париж. Той ми пише: "Let me know when you come" (Кажи ми кога ще идваш). Аз му пиша, че е много сладък и после ми се беше разсърдил. Беше ми казал "Ти си пишеш с мен, за да се снимаш разговорите с мен", сподели Диона пред Благо Георгиев.

