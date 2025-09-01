Ретрограден Сатурн в Риби. Финансов крах за 5 зодии, но друга ще разцъфне

Сатурн навлиза в знака на Риби и носи промени в областта на парите, работата и стабилността. Експертите твърдят, че за някои знаци този транзит ще означава сериозни изпитания и финансови удари, докато за една зодия ще бъде началото на период на изобилие и прогрес.

Телец – харчене без мярка

Телецът, известен с това, че се наслаждава на красивите неща, губи чувството си за мярка под влиянието на Сатурн в Риби. Импулсивните покупки, инвестициите без план и склонността към лукс могат да ги доведат до дългове. Сега е подходящият момент да спрете и да започнете с финансова дисциплина.

Лъв - удар в областта на кариерата

За Лъвовете Сатурн носи студен душ на работа. Проектите, на които са разчитали, може да се провалят, а шефовете могат да проявят недоверие. Загубата на работа или неочакван спад на доходите вече са реална заплаха. Вместо да се хаби енергия, фокусът трябва да бъде върху стабилни източници на доходи.

Скорпион - семейните разходи ги задушават

Скорпионите ще се сблъскат с внезапни разходи, свързани със семейството или недвижимите имоти. Заеми, ремонти или лечение на членове на семейството биха могли да извадят бюджета им от равновесие. Сатурн ги моли да се научат да планират и да се изправят пред реалността.

Стрелец – илюзии за доходите

Стрелците навлизат в период, в който ще трябва да се изправят пред собствените си илюзии. „Бързите“ работни места и лесните доходи сега се пукат като балони. Сатурн ги връща на земята и ги принуждава да приемат по-сериозен, но стабилен работен ритъм.

Водолей – неочаквано падане

Въпреки че отдавна градят основата, Водолеите сега могат да преживеят сериозен финансов спад. Това може да са проблеми с колеги, прекратяване на партньорство или загуби от инвестиции. Сатурн им казва, че е време да предефинират какво е наистина ценно за тях.

Риби – процъфтяващ знак

Докато другите усещат напрежение, Рибите са знак, който ще разцъфне. Сатурн в техния знак им носи яснота и сила, за да изградят най-накрая солидна основа. Вместо илюзии, сега идва периодът, в който Рибите ще знаят как да насочат интуицията си към конкретни проекти. Бизнес предложенията, новите договори и стабилното сътрудничество им носят шанс за финансов растеж, пише zajenata.bg.

