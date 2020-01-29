Любопитно

Приянка Чопра влиза в „Матрицата 4“

Мис Свят ще дефилира пред камерите в Калифорния

Приянка Чопра влиза в „Матрицата 4"
29 яну 20 | 18:40
5761
Агенция Стандарт

Приянка Чопра е в последния етап на преговорите за участието си в „Матрицата 4“, заявиха анонимни източници за „Variety“. Очаква се снимките за дългоочакваното продължение скоро да започнат в северна Калифорния. Все още не става ясно каква роля ще изиграе Приянка в лентата. Така „Мис Свят“ 2000 се присъединява към другите новобранци в култовата поредица – Яхия Абдул-Матин II („Аквамен“), Нийл Патрик Харис („Как се запознах с майка ви“) и Джонатан Гроф („Замръзналото кралство“). Разбира се, Киану Рийвс и Кери-Ан Мос отново ще се превъплътят в култовите си роли на Нео и Тринити заедно с Джейда Пинкет Смит, която участва в двете продължения. Очаква се „Матрицата 4“ да се появи през 2022-а. Този път филмът ще бъде режисиран само от Лана Уашовски.

Автор Агенция Стандарт
