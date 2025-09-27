Преди концерта! Какво си пожела Роби Уилямс в София?

Британската поп икона Роби Уилямс ще направи своя дебют на българска сцена на 28 септември 2025 г., но вече предизвиква интерес не само с музиката, а и с новата си дисциплина и здравословен режим.

От „лошото момче“ към чист живот

В миналото Роби често е бил наричан “лошото момче на британския поп” заради бурния си живот и признанията за злоупотреба с алкохол. Сега обаче, на 51 години, той изглежда е направил обрат – според публикации, докато е в София, певецът отказва всякакъв алкохол и се храни главно със суши, което едва ли е случаен избор.

Този нов подход към здравето и самоконтрола не се вписва в класическия рокендрол имидж, но показва, че артистите също се променят с годините.

Какво да очакваме на концерта

Шоуто ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“, с начало в 18:30 ч. Вратите се отварят още от 16:00 ч., за да може феновете да се подредят и заемат местата си навреме.

Преди него ще се качат на сцената българската поп звезда DARA и британската група

Билетите варират от 110 до 300 лева, като продажбата започна ексклузивно за членове на Fest Club и след това премина към масовата публика.

Част от голямо европейско турне

Концертът в София е част от турнето “Britpop Tour 2025”, с което Роби Уилямс обикаля големи европейски градове.

След финландската му спирка в Хелзинки, той ще пее и в Атина (2 октомври), и в Истанбул (7 октомври), преди да приключи европейската част от обиколката си.

Какво означава това за България

За първи път Роби Уилямс избира България като място за концерт от своето голямо турне. Това поставя София на картата на големите музикални дестинации и дава шанс на българските фенове да преживеят шоу от световна класа.

Наблюденията как артист с дълга кариера поема контрол над здравето си, отказвайки алкохола и подбирайки внимателно храната си, добавят още един пласт интерес към личността на Уилямс – не само като певец, но и като феномен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com