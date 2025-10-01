Роби Уилямс пусна уникални СНИМКИ от София

Уникални снимки от София пусна мегазвездата Роби Уилямс след втория си концерт у нас. Роби пя пред 40 000 фенове на Националния стадион "Васил Левски". Оказа се, че преди това Роби Уилямс е играл баскетбол в столична зала.

Това стана ясно от кадри, които британецът публикува в личния си профил в Instagram, предаде Дир.бг

"BRITPOP TOUR // SOFIA, BULGARIA // 28th SEPTEMBER 2025", написа към снимките Роби Уилямс. Първата от тях беше с футболната ни легенда Димитър Бербатов. Малко преди изявата на Роби у нас, Бербатов побърза да се похвали пред последователите си, че се е срещнал с певеца зад кулисите, съобщава Дир.бг.

