Поканиха българка в чакан световен хит

В света на голямото кино успехът често се гради с постоянство, прецизност и умението да бъдеш част от проекти, които се превръщат в културни икони. Едно такова име, което свързва българския талант с блясъка на Холивуд, е Вивиан Калинов. Тя е нашенката, която участва в хита "Дяволът носи Прада", чийто втора част ще видим съвсем скоро - в края на месеца.

"Моята роля във филма не е голяма, аз съм статист, но участието ми в подобни мащабни продукции е безценен опитат. А да си на една сцена Мерил Стрийп, е изключително щастие, тя е икона! Само можем да се учим от нея", казва Вивиан.

Българката от години се вълнува от модата и стила, затова и лентата много й допада. Участието й във филма отключва предложение към нея да стане кастинг директор, което тя на драго сърце приема.

"Детайлите винаги са ме вълнували. Визуалното съвършенство също", казва актрисата.

Вивиан смята, че участието й в "Дяволът носи Прада", както и в други знакови проекти е гордост за нея, защото лентите са се превърнали в културни феномени. Тя участва не само в популярният "Дявол", но и в други световни хитове. Името й фигурира в екипа на големи продукции като "Красив ум" и "Степфордски съпруги", "Спайдърмен", "Един дъждовен ден в Ню Йорк" на Уди Алън, както и в много сериали като "Позлатената епоха", например.

Красавицата произхожда от българско семейство, което се е установило в САЩ преди повече от 50 години, но поддържа силна връзка с корените си. За личния й живот не е ясно нищо, освен, че много обича племенниците си, с които често се снима.

