Обявиха най-добрите кулинарни дестинации в Европа

National Geographic изготви списък, в който са събрани дестинации, които могат да ни предложат истинско кулинарно изживяване.

Ето и три европейски предложения.

Крит, Гърция

Най-големият гръцки остров и петият по големия в Средиземно море. В началото на годината той бе отличен за един от трите Европейски региони на гастрономията за 2026 г., което е поредното доказателство, че храната е една от основите причини да го посетим.

Тук тя никога не е била просто начин за оцеляване. На много места са открити доказателства за древни пиршества, гарнирани и с много вино. Критската кухня се определя не само като много вкусна, но и като много здравословна, застъпена в основата на средиземноморската диета. Още през 50-те и 60-те години учените установяват, че местните са с много нисък процент на сърдечно-съдови и хронични заболявания.

Смята се, че това се дължи на консумацията на екстра върджин зехтин, сезонни плодове и зеленчуци, бобови растения и пълнозърнести храни, както и на ограничения прием на месо и млечни продукти. А днес на Крит нови поколения готвачи гордо пазят вековните традиции и семейното наследство и храни като като мед от мащерка, сирене гравиера с ядки и пикантна ракия.

Чехия

Тази европейска страна може да е известна най-вече с готическата си архитектура и местната бира, но задължително трябва да обърнем заслужена внимание и на тукашната кухня. Наскоро бе издаден и новият пътеводител Michelin за Чехия, който е с фокус националното кулинарно възраждане, факт от няколко десетилетия.

Чехия се намира на кръстопътя на най-великите кухни в Централна Европа. Векове наред императорски дворове и търговци от Бавария до Будапеща търгуват с вкусове през границите. С идването на комунизма през 1948 г. обаче ситуацията значително се променя.

Вносът изчезва, фермите стават държавни, а храненето от удоволствие става просто необходимост. Правителството поема контрола и над това какво се сервира в ресторантите със своята книга със стандартизирани рецепти.

Поредният обрат, този път към добро, идва с Кадифената революция през 1989 г., когато започва да се гради едно ново поколение кулинари, които възвръщат и преосмислят чешките класики - като бавно печени меса, кореноплодни зеленчуци и кнедли.

В столицата Прага се предлага гурме тур, с който да опитаме най-доброто от местната кухня в движение. Наблизо е и единственият ресторант в страната с две звезди Мишлен - Papilio. Можем да открием и много малки заведения, които са запазили голяма част от кулинарното наследство на Чехия в чиния.

Бозджаада, Турция

Този остров, част от територията на южната ни съседка, определено не е сред най-популярните туристически дестинации. Но ако сме любители на вкусната храна с ориенталски привкус, значи е нашето място, където ще открием спокойни плажове с егейска кухня и хилядолетно винопроизводство. Освен това от 10 години тук се провежда популярен джаз фестивала.

Островът е само на 30 минути с ферибот от континента и е лесен за навигация. В миналото носи името Тенедос, с което е споменат и в "Илиада" на Омир. Кухнята му е впечатляваща смесица между гръцки и турски влияния, преплетени умело в различни рецепти. Точно както най-доброто от сушата и морето се комбинират в традиционни ястия, които определено не са за изпускане - като сардини в лозови листа например.

Разнообразната кухня се допълва перфектно от местните вина, които се произвеждат тук от 5 в.пр.н.е. Най-подходящото време за посещения е късното лято, когато въздухът е топъл, а лозата са натежали от гроздове. Именно в началото на септември се провежда и традиционният джаз фестивал, с който островът оживява както по никое друго време, пише lifestyle.bg.

