Обичана наша тв звезда издаде голямата си драма

Емблематична наша гв водеща направи интересни разкрития за живота си.

След изпитания и 30 години водене на новини, за промените и дебютния си роман "Преди ме е нямало" Радина Червенова признава:

"Никога не си прощавах грешките, страдах, но вече не е така. Написването на романа ми, ме направи доста по-самоуверена и се радвам, че хората го харесват, поне такива думи чувам".

Това каза журналистката от БНТ Радина Червенова в "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви.

"В новините съм работила точно тогава, когато е трябвало и е било най-интересно, сега не бих се върнала там. Просто я няма тръпката, няма я каузата. А за жените и промяната във визията им като говорители - харесвам си младите колеги, изключително е професионално това, което сега се случва в телевизиите, водещите почти не правят гафове, което между другото е грешка. Защото те не са машини, а са хора и някак става по-истинско, когато имат поне малки гафове. Те карат хората да се заслушат в това, което се казва в емисията", казва още Червенова.

През годините й се е случвало най-често да е на смяна, когато трябва да сподели тъжни новини за близки хора.

"Така ми се е падало, но винаги е било много мъчно за мен. В деня на инцидента в дискотеката в "Индиго", когато имаше загинали деца, тогава голямата ми дъщеря беше на дискотека и аз не знаех къде е тя, изживях го много тревожно", казва още журналистката.

Тя не пропусна и да разкаже за болестта и какво е било първото й решение, когато е разбрала, че има рак на гърдата.

"Нямах много време за мислене. Когато д-р Средкова ми каза, че това е супер агресивен рак, който бързо се развива и аз имам избор дали да се оперирам или не, казах й, че съм готова на операция. А тя: Добре, качваме се веднага в операционнанта. Беше въпрос на време", признава водещата.

"Това, което спасява е човек да се обърне ксъм компетентните органи, а нашите български лекари са много добри. Човек има нужда и от близки хора, които да не го гледат като болен. Писането ме излекува тотално", сподели още чаровната водеща Радина Червенова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com