Няма край! Още смущаващи разкрития за брата на Чарлз

Братът на крал Чарлз III Андрю Маунтбатън-Уиндзор изглежда "няма морални граници" и е използвал ролята си на високопоставен търговски пратеник, за да "пълни джобовете си" и да преследва жени, разказва кралският историк Андрю Лоуни в подкаст на Daily Mail.

В интервю по повод новата си книга Deep Dive: The Fall of the House of York, Лоуни твърди, че по време на едно пътуване до Тайланд, финансирано от британските данъкоплатци, опозореният бивш принц е завел 40 проститутки в петзвездния си хотел, при това в рамките само на четири дни.

Лоуни е автор на неоторизираната биография, озаглавена: The Rise and Fall of the House of York, която описва грандиозното падение на Андрю. Той разказва пред журналистката Сара Вайн, че тогавашният принц Чарлз съветва да не се дава на Андрю ролята на търговски пратеник през 2001 г., предупреждавайки, че той просто ще "преследва жени и ще играе голф".

Лоуни твърди, че тогавашният премиер сър Тони Блеър и съюзника му Питър Манделсън обаче не се съобразяват с думите на настоящия крал. И така, по време на това, което Лоуни описва като "криза на средната възраст", Андрю се впуска в серия от пътувания, финансирани от данъкоплатците, които едновременно му служат и като почивки.

Лоуни казва: "През 2001 г. Андрю е на 41 години, преживява криза на средната си възраст и започва да преследва много, много жени. Той използва претекста на ролята си на търговски пратеник, платена от данъкоплатците, за да пътува на тези места. Той винаги си отделя по две седмици "лично време". Така че ние плащаме за почивката му, а след това той отива и прави разни неща."

"Имаше едно известно пътуване до Тайланд - за рождения ден на краля. Андрю представлява страната си и настоява да отседне в петзвезден хотел, а не в посолството, което винаги е правил. Там Андрю си викнал 40 проститутки в рамките само на четири дни. Всичко това е било осъществено благодарение на дипломати и други", продължава с разкритията си авторът, пие "Дир".

На въпрос на водещата относно твърдението за 40-те проститутки, историкът казва, че то му е потвърдено от множество източници, включително кореспондент на "Ройтерс" и член на тайландското кралско семейство.

Само преди дни Бъкингамският дворец обяви, че крал Чарлз е започнал официален процес за отнемане на титлата принц на Андрю и му е връчил официално уведомление да напусне Кралската ложа.

Освен заради секса, Лоуни казва, че истинската грижа на Андрю по време на престоя му като търговски пратеник била, че той използвал позицията си за собствените си бизнес интереси. Той дори призова Националният архив да публикува файловете си за престоя на принца на поста, твърдейки, че около Андрю съществува "заговор на мълчанието".

"Андрю изпращаше списък с хора, с които искаше да се срещне, заради лични бизнес интереси", твърди историкът. "Или заради интересите на човек на име Дейвид Роуландс, с когото беше в бизнес партньорство. Например, Андрю успя да прокара банков лиценз за Роуландс в Близкия изток. Той се вмъкна на среща в Китай за Роуландс, който искаше да развива бизнес там", споделя авторът.

"Всички досиета от времето му като търговски пратеник между 2001 и 2011 г. остават затворени. Те трябва да са в Националния архив. Те остават затворени и това е част от конспирацията за мълчание около Андрю, която трябва да разчупим", завършва той.

На въпроса какъв съвет би дал на краля относно Андрю, Лоуни казва, че иска "по-малко секретност и повече откритост" от кралското семейство. "Андрю очевидно опетнява цялата институция. Това подкопава цялата добра работа, която останалата част от семейството върши. Ако имаше подходящ контрол върху Андрю по време на времето му като търговски пратеник, някои от тези проблеми може би нямаше да се случат. Мисля, че би спечелило много уважение на семейството, ако просто го хвърлят под автобуса. Ако е изправен пред наказателни обвинения, нека се изправи пред тях. Нека, ако е необходимо, отиде в затвора. Това ще покаже, че никой не е над закона. Говоря като монархист, който иска монархията да оцелее. Но не искам тя да оцелее, ако на тези корумпирани и нечестни членове на кралското семейство се дава пълна свобода", заявява авторът.



